https://ria.ru/20211107/kuntsevskaya-1758451432.html
Новую станцию "Кунцевская" БКЛ метро Москвы подключили к электросетям
Новую станцию "Кунцевская" БКЛ метро Москвы подключили к электросетям - РИА Новости, 10.11.2021
Новую станцию "Кунцевская" БКЛ метро Москвы подключили к электросетям
Новую станцию Большой кольцевой линии метрополитена Москвы "Кунцевская" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-07T11:20
2021-11-07T11:20
2021-11-10T18:36
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новую станцию Большой кольцевой линии метрополитена Москвы "Кунцевская" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."Московские энергетики завершили техприсоединение станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Для электроснабжения нового транспортного объекта специалисты проложили кабельные линии напряжением 20 кВ общей протяженностью более 5 км. Сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект реализует АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК"). Ранее к электросетям подключили новую станцию "Терехово".
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