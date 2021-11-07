https://ria.ru/20211107/kuntsevskaya-1758451432.html

Новую станцию "Кунцевская" БКЛ метро Москвы подключили к электросетям

Новую станцию "Кунцевская" БКЛ метро Москвы подключили к электросетям - РИА Новости, 10.11.2021

Новую станцию "Кунцевская" БКЛ метро Москвы подключили к электросетям

Новую станцию Большой кольцевой линии метрополитена Москвы "Кунцевская" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-07T11:20

2021-11-07T11:20

2021-11-10T18:36

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новую станцию Большой кольцевой линии метрополитена Москвы "Кунцевская" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."Московские энергетики завершили техприсоединение станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Для электроснабжения нового транспортного объекта специалисты проложили кабельные линии напряжением 20 кВ общей протяженностью более 5 км. Сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект реализует АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК"). Ранее к электросетям подключили новую станцию "Терехово".

https://ria.ru/20211102/blagoustroystvo-1757336408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы