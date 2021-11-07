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Греф оценил риск появления пузыря в потребительском кредитовании
Греф оценил риск появления пузыря в потребительском кредитовании - РИА Новости, 07.11.2021
Греф оценил риск появления пузыря в потребительском кредитовании
Сбербанк не видит признаков пузыря в своем портфеле потребительских кредитов, качество которого находится на стабильно высоком уровне, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T12:40
2021-11-07T12:40
экономика
герман греф
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк не видит признаков пузыря в своем портфеле потребительских кредитов, качество которого находится на стабильно высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф."Кредитная политика Сбербанка направлена на ответственное кредитование. Каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни. Это позволяет нам сохранять качество портфеля на стабильно высоком уровне. На стороне Сбера признаков пузыря мы не видим", - прокомментировал он вопрос о риске пузыря в потребкредитовании.По словам Грефа, в настоящее время отмечается эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в 2020 году и пытаются приобрести это в 2021 году. При этом пандемийные годы показали, что население имеет высокую платежную дисциплину, добавил глава Сбербанка.Банк России обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению. Первый шаг ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование - с 1 октября. ЦБ отмечал, что хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост "плохих" долгов.Высказал опасения по поводу потребкредитования и помощник президента России Максим Орешкин. В сентябре он заявил, что ограничение потребительского кредитования в России помогло бы стимулировать другие виды кредитования и дать больше пространства для денежно-кредитной политики, что позволило бы экономике восстанавливаться более эффективно.Сейчас для сдерживания роста долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам в стране разработан заонопроект, дающий Банку России право вводить количественные ограничения на выдачу отдельных видов кредитов и займов кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Он уже принят Госдумой в первом чтении.Греф отметил, что Банк России уже обладает эффективными инструментами для противодействия рискам в сфере кредитования, при этом в совокупности с количественными ограничениями они позволят ЦБ осуществлять эффективное регулирование при появлении предпосылок к формированию пузыря на рынке розничного кредитования.
https://ria.ru/20210927/puzyr-1751617030.html
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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия
12:40 07.11.2021
 
Греф оценил риск появления пузыря в потребительском кредитовании

Глава Сбербанка Греф не увидел признаков образования пузыря в потребительском кредитовании

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк не видит признаков пузыря в своем портфеле потребительских кредитов, качество которого находится на стабильно высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф.
"Кредитная политика Сбербанка направлена на ответственное кредитование. Каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни. Это позволяет нам сохранять качество портфеля на стабильно высоком уровне. На стороне Сбера признаков пузыря мы не видим", - прокомментировал он вопрос о риске пузыря в потребкредитовании.
По словам Грефа, в настоящее время отмечается эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в 2020 году и пытаются приобрести это в 2021 году. При этом пандемийные годы показали, что население имеет высокую платежную дисциплину, добавил глава Сбербанка.
Банк России обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению. Первый шаг ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование - с 1 октября. ЦБ отмечал, что хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост "плохих" долгов.
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Высказал опасения по поводу потребкредитования и помощник президента России Максим Орешкин. В сентябре он заявил, что ограничение потребительского кредитования в России помогло бы стимулировать другие виды кредитования и дать больше пространства для денежно-кредитной политики, что позволило бы экономике восстанавливаться более эффективно.
Сейчас для сдерживания роста долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам в стране разработан заонопроект, дающий Банку России право вводить количественные ограничения на выдачу отдельных видов кредитов и займов кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Он уже принят Госдумой в первом чтении.
Греф отметил, что Банк России уже обладает эффективными инструментами для противодействия рискам в сфере кредитования, при этом в совокупности с количественными ограничениями они позволят ЦБ осуществлять эффективное регулирование при появлении предпосылок к формированию пузыря на рынке розничного кредитования.
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ЭкономикаГерман ГрефСбербанк РоссииРоссия
 
 
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