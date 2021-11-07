https://ria.ru/20211107/krasnodar-1757980555.html

Нерабочие дни в Краснодарском крае продлевать не будут

Нерабочие дни в Краснодарском крае продлевать не будут - РИА Новости, 07.11.2021

Нерабочие дни в Краснодарском крае продлевать не будут

Режим нерабочих дней на Кубани продлеваться не будет, но все ранее введенные до 14 ноября ограничения продолжат действовать, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T21:50

2021-11-07T21:50

2021-11-07T21:50

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Режим нерабочих дней на Кубани продлеваться не будет, но все ранее введенные до 14 ноября ограничения продолжат действовать, сообщает оперштаб региона.Нерабочие дни на Кубани по решению региональных властей были введены с 30 октября по 7 ноября."Режим нерабочих дней продлевать в Краснодарском крае не будут. В то же время все ограничения, введенные в регионе, продолжают действовать", - сообщили в оперштабе в воскресенье.Сейчас в Краснодарском крае доступ в развлекательные заведения разрешен только по QR-коду либо со справкой для переболевших коронавирусом. Аналогичные ограничения действуют для посетителей объектов общепита до 14 ноября. До этой же даты справка, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или медотвод понадобится для посещения ТРК и ТРЦ в городах-курортах. Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе также установлен до 14 ноября.Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, здоровье - общество, коронавирус в россии