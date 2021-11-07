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Волдыри и онемение. Кому особенно страшен коронавирус
Врач рассказала, у кого могут появиться "ковидные пальцы" - РИА Новости, 07.11.2021
Волдыри и онемение. Кому особенно страшен коронавирус
Симптом "ковидных пальцев" чаще всего проявляется у людей с сосудистой патологией и курильщиков, заявила в беседе с РБК врач-иммунолог Зоя Скорпилева. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T15:32
2021-11-07T15:32
2021-11-07T22:33
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Симптом "ковидных пальцев" чаще всего проявляется у людей с сосудистой патологией и курильщиков, заявила в беседе с РБК врач-иммунолог Зоя Скорпилева."Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия", — добавила она.По словам медика, кожные проявления у заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов возникают достаточно часто, симптомы уже изучены специалистами. Среди них, как уточнила Скорпилева, встречается сыпь и "ковидные пальцы", которые также называют ложным обморожением.Ученые уточняли, что подобные симптомы также характеризуются появлением сине-красных, пурпурных бугорков или волдырей, а также покраснением и припухлостью.
https://ria.ru/20211102/kovid-1757233335.html
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общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:32 07.11.2021 (обновлено: 22:33 07.11.2021)
Врач рассказала, у кого могут появиться "ковидные пальцы"
Иммунолог Скорпилева: ложное обморожение пальцев при COVID-19 возникает у курильщиков