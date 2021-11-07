https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935806.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 07.11.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 4975), в Подмосковье – 3297 случаев, в Санкт-Петербурге - 2551, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:06
2021-11-07T11:06
2021-11-07T11:06
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 4975), в Подмосковье – 3297 случаев, в Санкт-Петербурге - 2551, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 32, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 14.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 4975