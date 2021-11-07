https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935806.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 07.11.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 4975), в Подмосковье – 3297 случаев, в Санкт-Петербурге - 2551, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:06

2021-11-07T11:06

2021-11-07T11:06

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 4975), в Подмосковье – 3297 случаев, в Санкт-Петербурге - 2551, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 32, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 14.

https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935603.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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