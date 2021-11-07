https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935407.html
В России за сутки выписали 26 806 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 26 806 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021
В России за сутки выписали 26 806 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 26 806 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 561 978 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:03
2021-11-07T11:03
2021-11-07T11:03
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 806 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 561 978 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписано 5238 человек, в Подмосковье - 3056, в Санкт-Петербурге - 1357.
https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757921043.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 26 806 переболевших COVID-19
В России выписали 26 806 переболевших COVID-19