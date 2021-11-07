https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935407.html

В России за сутки выписали 26 806 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 26 806 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021

В России за сутки выписали 26 806 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 26 806 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 561 978 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:03

2021-11-07T11:03

2021-11-07T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 806 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 561 978 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписано 5238 человек, в Подмосковье - 3056, в Санкт-Петербурге - 1357.

https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757921043.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии