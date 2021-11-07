https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757921043.html

Еще один симптом коронавируса

Врачи прокомментировали появление кожных симптомов при коронавирусе - РИА Новости, 07.11.2021

Еще один симптом коронавируса

Симптом "ковидных пальцев", описанный в статье, опубликованной в августе текущего года в журнале "Московская медицина", встречается в России. Об этом рассказали РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T04:25

2021-11-07T04:25

2021-11-07T08:55

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Симптом "ковидных пальцев", описанный в статье, опубликованной в августе текущего года в журнале "Московская медицина", встречается в России. Об этом рассказали газете "Известия" опрошенные изданием эксперты.По словам заместителя главного врача КДЦ МЕДСИ Марии Петиной, симптом возникает из-за того, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи. Также свой вклад вносит дисфункция эндотелия, чем объясняется повышенный риск осложнений от коронавируса для пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина.Врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима, в свою очередь, отметила, что одним из признаков заражения коронавирусом могут стать высыпания на коже, которые могут локализоваться в абсолютно любых местах тела.Сулима посоветовала при заражении коронавирусом в первую очередь обратить внимание на изменения цвета кожных покровов ног. Они становятся синюшными (мраморного цвета).Ранее британские дерматологи назвали три кожных признака, указывающие на COVID-19. В первую очередь следует обратить внимание на появление сыпи по всему телу, которая может иметь различные проявления. Наиболее специфический тип кожного проявления, внешне похожий на обморожение, появляется у заразившихся коронавирусом на руках и ногах. Другим признаком заболевания становятся необычно сухие и "чешуйчатые" губы, которые могут вызывать мелкие трещины и болезненные ощущения.Среди редких специфических симптомов заболевания также называются язвочки в полости рта и "ковидный язык". Этот признак проявляется в виде светлых пятен на языке.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html

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