https://ria.ru/20211107/izbienie-1757939110.html

В Хабаровском крае возбудили дело после избиения школьника

В Хабаровском крае возбудили дело после избиения школьника - РИА Новости, 07.11.2021

В Хабаровском крае возбудили дело после избиения школьника

Уголовное дело возбудили после жестокого избиения подростком школьника в городе Советская Гавань в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:44

2021-11-07T11:44

2021-11-07T11:44

происшествия

хабаровский край

советская гавань

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после жестокого избиения подростком школьника в городе Советская Гавань в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба СК РФ.По версии следствия, 30 октября 14-летний подросток жестоко избил ровесника, ударяя его ногами и руками по голове. Процесс снимал на видео один из присутствующих, после чего ролик выложили в интернет. Молодой человек, запечатленный на видеозаписи, задержан, в настоящее время решается вопрос о его заключения под стражу."Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ... ст. 105 УК РФ (покушение на убийство"), - говорится в сообщении.Отмечается, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он проходит амбулаторное лечение.Добавляется, что, учитывая предшествующие судимости обоих участников избиения, организована процессуальная проверка в отношении сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений на предмет халатности.

https://ria.ru/20211030/draka-1756982611.html

хабаровский край

советская гавань

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происшествия, хабаровский край, советская гавань, следственный комитет россии (ск рф)