https://ria.ru/20211107/finansy-1757948836.html

Эксперт оценил защищенность российских банков

Эксперт оценил защищенность российских банков - РИА Новости, 07.11.2021

Эксперт оценил защищенность российских банков

Мошенникам все равно, в какой именно форме люди хранят свои сбережения, поскольку в основном им удается убедить жертву добровольно отдать свои средства, а... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T14:40

2021-11-07T14:40

2021-11-07T14:40

экономика

технологии

positive technologies

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мошенникам все равно, в какой именно форме люди хранят свои сбережения, поскольку в основном им удается убедить жертву добровольно отдать свои средства, а защищенность банковских систем и приложений банков от взлома хакеров далеко не идеальна, заявил РИА Новости директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.Он добавил, что в этом случае все зависит от жертвы, нет принципиальной разницы между защищенностью различных форм хранения сбережений. Помимо воздействия на жертву, преступники используют различные методы манипуляций с банками.Банковские продукты, допускающие дистанционный доступ к денежным средствам, такие как депозит или карточный счет, потенциально уязвимы для "хакерских" методов получения доступа, при этом преступники могут атаковать как сам банк, так и домашний компьютер или смартфон клиента, указал Кузнецов.Более "традиционные" методы хранения сбережений - срочные вклады, банковские ячейки, металлические счета - потенциально подвержены и более традиционным атакам с использование поддельных документов - паспортов, доверенностей, платежных поручений и так далее, отметил эксперт. Разные формы хранения денежных средств требуют от банков разных мер защиты и нет объективных критериев, которые могли бы позволить сравнить их защищенность, добавил он."В целом анализ защищенности банковских систем и приложений, который проводят наши специалисты, показывает, что защищенность кредитных организаций от действий хакеров далека от идеала. Согласно нашему исследованию за 2020 год, 76% уязвимостей в мобильных банках могут быть проэксплуатированы без физического доступа к устройству, 100% клиентских частей мобильных банков содержат уязвимости в коде приложений", - рассказал Кузнецов.При этом действительно серьезные усилия по анализу защищенности своих информационных систем, выявлению и устранению уязвимостей в них, прикладывают лишь крупные банки – у средних и малых кредитных организаций, как правило, нет необходимых для этого ресурсов, заключил он.

https://ria.ru/20211105/karta-1757761342.html

https://ria.ru/20211102/podderzhka-1757371465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, positive technologies