https://ria.ru/20211107/ekoaktivisty-1757914982.html
В Глазго задержали более 20 экоактивистов
В Глазго задержали более 20 экоактивистов - РИА Новости, 07.11.2021
В Глазго задержали более 20 экоактивистов
Полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T00:45
2021-11-07T00:45
2021-11-07T00:45
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ГЛАЗГО, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, говорится в сообщении полиции Шотландии.Масштабные протесты прошли в пятницу и субботу в Глазго, где в эти дни идет 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По оценке шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.По словам помощника главного констебля Глазго Гэри Ричи, на полицейскую операцию по организации шествия "ушли месяцы планирования"."Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие", - сказал Ричи. Он добавил, что в связи с этим инцидентом один человек был арестован после окончания марша.Кроме того, Ричи отметил, что утром полицейские удалили с моста Короля Георга V протестующих, заблокировавших мост. "В результате 21 человек был задержан и освобожден под подписку о невыезде", - сказал он.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211104/glazgo-1757712349.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/klimat-1757723775.html
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в мире, оон, глазго (город), шотландия
В Глазго задержали более 20 экоактивистов
В Глазго после протестов задержали более 20 экоактивистов
ГЛАЗГО, 7 ноя - РИА Новости.
Полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго
в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, говорится в сообщении полиции Шотландии
.
Масштабные протесты прошли в пятницу и субботу в Глазго, где в эти дни идет 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (COP26). По оценке шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.
По словам помощника главного констебля Глазго Гэри Ричи, на полицейскую операцию по организации шествия "ушли месяцы планирования".
"Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие", - сказал Ричи. Он добавил, что в связи с этим инцидентом один человек был арестован после окончания марша.
Кроме того, Ричи отметил, что утром полицейские удалили с моста Короля Георга V протестующих, заблокировавших мост. "В результате 21 человек был задержан и освобожден под подписку о невыезде", - сказал он.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.