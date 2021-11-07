Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211107/ekoaktivisty-1757914982.html
В Глазго задержали более 20 экоактивистов
В Глазго задержали более 20 экоактивистов - РИА Новости, 07.11.2021
В Глазго задержали более 20 экоактивистов
Полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T00:45
2021-11-07T00:45
в мире
оон
глазго (город)
шотландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757810291_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2412d196776677edf92ced69f59b1ff9.jpg
ГЛАЗГО, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, говорится в сообщении полиции Шотландии.Масштабные протесты прошли в пятницу и субботу в Глазго, где в эти дни идет 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По оценке шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.По словам помощника главного констебля Глазго Гэри Ричи, на полицейскую операцию по организации шествия "ушли месяцы планирования"."Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие", - сказал Ричи. Он добавил, что в связи с этим инцидентом один человек был арестован после окончания марша.Кроме того, Ричи отметил, что утром полицейские удалили с моста Короля Георга V протестующих, заблокировавших мост. "В результате 21 человек был задержан и освобожден под подписку о невыезде", - сказал он.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211104/glazgo-1757712349.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/klimat-1757723775.html
глазго (город)
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757810291_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_63661a80eca15fd4873dd85ba92c1cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, глазго (город), шотландия
00:45 07.11.2021
 
В Глазго задержали более 20 экоактивистов

В Глазго после протестов задержали более 20 экоактивистов

© REUTERS / Russell CheyneПротестующие против изменения климата в центре Глазго
Протестующие против изменения климата в центре Глазго - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© REUTERS / Russell Cheyne
Читать ria.ru в
ГЛАЗГО, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, говорится в сообщении полиции Шотландии.
Масштабные протесты прошли в пятницу и субботу в Глазго, где в эти дни идет 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По оценке шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.
По словам помощника главного констебля Глазго Гэри Ричи, на полицейскую операцию по организации шествия "ушли месяцы планирования".
"Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие", - сказал Ричи. Он добавил, что в связи с этим инцидентом один человек был арестован после окончания марша.
Подготовка к конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 15:51
В Глазго начался протест экоактивистов
Кроме того, Ричи отметил, что утром полицейские удалили с моста Короля Георга V протестующих, заблокировавших мост. "В результате 21 человек был задержан и освобожден под подписку о невыезде", - сказал он.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
Протесты в Глазго во время проведения конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 17:32В мире
Экоактивисты вышли на "барабанный протест" в Глазго
 
В миреООНГлазго (город)Шотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьника
03:45Россиянам посоветовали идеальный продукт при гастрите
03:30В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
03:22На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
03:20На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника
03:18Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений
02:54СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике
02:26Японцев восхитила российская "Нива"
02:17Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмы
02:08Россиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитет
01:54СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа
01:30Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram
01:26СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину
01:16Специалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователя
00:58Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине
00:54На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"
00:45В Глазго задержали более 20 экоактивистов
00:41Прокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом доме
00:29В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
00:14ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьникаРоссиянам посоветовали идеальный продукт при гастритеВ Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тестНа Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергииНа премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотникаАналитик назвал идеальные валюты для хранения сбереженийСМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в МексикеЯпонцев восхитила российская "Нива"Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмыРоссиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитетСМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на ТрампаСудебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с TelegramСМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчинуСпециалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователяРедкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"В Глазго задержали более 20 экоактивистовПрокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом домеВ США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 летВМС США назвали корабль в честь борца за права геев