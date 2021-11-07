https://ria.ru/20211107/draka-1757964809.html
Семерых участников драки в подмосковном Домодедово доставили в отделение
Семерых участников драки в подмосковном Домодедово доставили в отделение - РИА Новости, 07.11.2021
Семерых участников драки в подмосковном Домодедово доставили в отделение
В отделение полиции доставили семерых участников массовой драки в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T18:30
2021-11-07T18:30
2021-11-07T19:13
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В отделение полиции доставили семерых участников массовой драки в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство".Накануне в соцсетях разошлось видео конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. Инцидент произошел на улице Гагарина вечером в субботу.По предварительным данным, стычка началась со словесной перепалки.На кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки.В МВД начали проверку, полиция устанавливает всех причастных.
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Кадры уличной драки в подмосковном Домодедове
Полиция установила и доставила в отделение пятерых наиболее активных участников драки в подмосковном Домодедове, других участников ищут.
2021-11-07T18:30
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происшествия, россия
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
В отделение полиции доставили семерых участников массовой драки в подмосковном Домодедово
, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство".
Накануне в соцсетях разошлось видео конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. Инцидент произошел на улице Гагарина вечером в субботу.
По предварительным данным, стычка началась со словесной перепалки.
На кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки.
В МВД начали проверку, полиция устанавливает всех причастных.