https://ria.ru/20211107/biznes-1757933587.html

Эксперт: требования к бизнесу в период ограничений должны быть разумными

Эксперт: требования к бизнесу в период ограничений должны быть разумными - РИА Новости, 07.11.2021

Эксперт: требования к бизнесу в период ограничений должны быть разумными

Требования к работе бизнеса в период ограничений, связанный с пандемией коронавируса, должны быть разумными, иначе это вызывает недоумение у граждан, заявил РИА РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T10:27

2021-11-07T10:27

2021-11-07T10:27

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

владимир круглый

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Требования к работе бизнеса в период ограничений, связанный с пандемией коронавируса, должны быть разумными, иначе это вызывает недоумение у граждан, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.По мнению сенатора, для оперативных штабов регионов, особенно для находящихся в "красной зоне", "определенным экзаменом станет результативность, разумность и обоснованность тех ограничительных мер, которые будут приниматься".В частности, Круглый полагает, что "вероятность заразиться в ресторане с соблюдением всех мер предосторожности значительно меньше, чем в переполненных маршрутках", при этом рестораны закрываются или работают только навынос.Также сенатор считает неубедительным запрет на работу шиномонтажа, притом, что вероятность заразиться в автосервисе достаточно мала. Вызывает вопросы и введение ограничений в сфере культуры – каким-то театрам работать можно, кинотеатрам нельзя, добавил законодатель.Он полагает, что общие правила работы в условиях ограничений должны определяться на федеральном уровне, "отдавать все на откуп регионам неправильно". "Люди должны понимать, для чего все это делается, ограничения должны быть разумными, иначе у людей это вызывает недоумение", - заключил политик.

https://ria.ru/20211103/biznes-plan-1757605721.html

россия

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