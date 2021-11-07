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Эксперт: требования к бизнесу в период ограничений должны быть разумными
Эксперт: требования к бизнесу в период ограничений должны быть разумными - РИА Новости, 07.11.2021
Эксперт: требования к бизнесу в период ограничений должны быть разумными
Требования к работе бизнеса в период ограничений, связанный с пандемией коронавируса, должны быть разумными, иначе это вызывает недоумение у граждан, заявил РИА РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:27
2021-11-07T10:27
2021-11-07T10:27
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
владимир круглый
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Требования к работе бизнеса в период ограничений, связанный с пандемией коронавируса, должны быть разумными, иначе это вызывает недоумение у граждан, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.По мнению сенатора, для оперативных штабов регионов, особенно для находящихся в "красной зоне", "определенным экзаменом станет результативность, разумность и обоснованность тех ограничительных мер, которые будут приниматься".В частности, Круглый полагает, что "вероятность заразиться в ресторане с соблюдением всех мер предосторожности значительно меньше, чем в переполненных маршрутках", при этом рестораны закрываются или работают только навынос.Также сенатор считает неубедительным запрет на работу шиномонтажа, притом, что вероятность заразиться в автосервисе достаточно мала. Вызывает вопросы и введение ограничений в сфере культуры – каким-то театрам работать можно, кинотеатрам нельзя, добавил законодатель.Он полагает, что общие правила работы в условиях ограничений должны определяться на федеральном уровне, "отдавать все на откуп регионам неправильно". "Люди должны понимать, для чего все это делается, ограничения должны быть разумными, иначе у людей это вызывает недоумение", - заключил политик.
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россия, коронавирус в россии, владимир круглый
Эксперт: требования к бизнесу в период ограничений должны быть разумными
Владимир Круглый: требования к работе бизнеса в период ограничений должны быть разумными
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости.
Требования к работе бизнеса в период ограничений, связанный с пандемией коронавируса, должны быть разумными, иначе это вызывает недоумение у граждан, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
.
"Это не должен быть огульный запрет всего бизнеса, а только тех точек, которые реально способствуют распространению коронавирусной инфекции. Бизнес должен понимать, что будет, очень трудно работать в условиях неопределенности. Если решения о продлении нерабочих дней в регионах будут приниматься, это надо делать как можно раньше", - сказал политик.
По мнению сенатора, для оперативных штабов регионов, особенно для находящихся в "красной зоне", "определенным экзаменом станет результативность, разумность и обоснованность тех ограничительных мер, которые будут приниматься".
В частности, Круглый полагает, что "вероятность заразиться в ресторане с соблюдением всех мер предосторожности значительно меньше, чем в переполненных маршрутках", при этом рестораны закрываются или работают только навынос.
Также сенатор считает неубедительным запрет на работу шиномонтажа, притом, что вероятность заразиться в автосервисе достаточно мала. Вызывает вопросы и введение ограничений в сфере культуры – каким-то театрам работать можно, кинотеатрам нельзя, добавил законодатель.
Он полагает, что общие правила работы в условиях ограничений должны определяться на федеральном уровне, "отдавать все на откуп регионам неправильно". "Люди должны понимать, для чего все это делается, ограничения должны быть разумными, иначе у людей это вызывает недоумение", - заключил политик.