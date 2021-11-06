https://ria.ru/20211106/zakonoproekty-1757848406.html
Байден призвал палату представителей принять социальный законопроект
Байден призвал палату представителей принять социальный законопроект - РИА Новости, 06.11.2021
Байден призвал палату представителей принять социальный законопроект
Президент США Джо Байден призвал палату представителей проголосовать за социальный и инфраструктурный законопроекты, по поводу которых продолжаются трения среди РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T04:22
2021-11-06T04:22
2021-11-06T04:22
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал палату представителей проголосовать за социальный и инфраструктурный законопроекты, по поводу которых продолжаются трения среди демократов.Ранее руководство Демократической партии в палате представителей в очередной раз резко сменило курс, затормозив принятие социального законопроекта на 1,8 триллиона долларов и согласившись провести в пятницу голосование по 550-миллиардному законопроекту об инфраструктуре. Законопроект по "социалке" и охране окружающей среды задерживается из-за ряда умеренных демократов, которых не все устраивает в тексте. Однако умеренные готовы голосовать за инфраструктурный законопроект, который уже принял сенат.Оба законопроекта считаются визитной карточкой президента Байдена, без них его повестка дня может оказаться под угрозой. Оба документы претерпели жесткие сокращения по ходу согласования внутри Демократической партии. Изначально Байден предлагал потратить на законопроекты более 5,5 триллиона долларов, но столкнулся с оппозицией не только республиканцев, но и ряда умеренных демократов.
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в мире, сша, джо байден
Байден призвал палату представителей принять социальный законопроект
Байден призвал палату представителей принять социальный и инфраструктурный законопроекты
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
призвал палату представителей проголосовать за социальный и инфраструктурный законопроекты, по поводу которых продолжаются трения среди демократов.
"Призываю всех членов палаты представителей проголосовать сегодня вечером как за рассмотрение "Закона о лучшем восстановлении", так и за окончательное принятие одобренного обеими партиями закона об инфраструктуре", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Ранее руководство Демократической партии в палате представителей в очередной раз резко сменило курс, затормозив принятие социального законопроекта на 1,8 триллиона долларов и согласившись провести в пятницу голосование по 550-миллиардному законопроекту об инфраструктуре. Законопроект по "социалке" и охране окружающей среды задерживается из-за ряда умеренных демократов, которых не все устраивает в тексте. Однако умеренные готовы голосовать за инфраструктурный законопроект, который уже принял сенат.
Оба законопроекта считаются визитной карточкой президента Байдена, без них его повестка дня может оказаться под угрозой. Оба документы претерпели жесткие сокращения по ходу согласования внутри Демократической партии. Изначально Байден предлагал потратить на законопроекты более 5,5 триллиона долларов, но столкнулся с оппозицией не только республиканцев, но и ряда умеренных демократов.