https://ria.ru/20211106/zakonoproekty-1757848406.html

Байден призвал палату представителей принять социальный законопроект

Байден призвал палату представителей принять социальный законопроект - РИА Новости, 06.11.2021

Байден призвал палату представителей принять социальный законопроект

Президент США Джо Байден призвал палату представителей проголосовать за социальный и инфраструктурный законопроекты, по поводу которых продолжаются трения среди РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T04:22

2021-11-06T04:22

2021-11-06T04:22

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал палату представителей проголосовать за социальный и инфраструктурный законопроекты, по поводу которых продолжаются трения среди демократов.Ранее руководство Демократической партии в палате представителей в очередной раз резко сменило курс, затормозив принятие социального законопроекта на 1,8 триллиона долларов и согласившись провести в пятницу голосование по 550-миллиардному законопроекту об инфраструктуре. Законопроект по "социалке" и охране окружающей среды задерживается из-за ряда умеренных демократов, которых не все устраивает в тексте. Однако умеренные готовы голосовать за инфраструктурный законопроект, который уже принял сенат.Оба законопроекта считаются визитной карточкой президента Байдена, без них его повестка дня может оказаться под угрозой. Оба документы претерпели жесткие сокращения по ходу согласования внутри Демократической партии. Изначально Байден предлагал потратить на законопроекты более 5,5 триллиона долларов, но столкнулся с оппозицией не только республиканцев, но и ряда умеренных демократов.

https://ria.ru/20211008/gosdolg-1753606122.html

сша

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2021

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в мире, сша, джо байден