https://ria.ru/20211106/zaderzhanie-1757852743.html
Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве
Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве - РИА Новости, 06.11.2021
Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве
Полиция задержала четвертого участника конфликта в новой Москве, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T08:00
2021-11-06T08:00
2021-11-06T11:22
происшествия
новая москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Полиция задержала четвертого участника конфликта в новой Москве, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве", — говорится в заметке.Уточняется, что это молодой человек 2002 года рождения. Его доставили в отделение.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в новой Москве. Изначально следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.По данным СК, это связано с тем, что появилась информация, что у нападавших был "колюще-режущий предмет". Ранее силовики задержали троих подозреваемых, все они – россияне. На видео, опубликованном МВД, они назвали себя братьями.
https://ria.ru/20211106/podozrevaemye-1757851130.html
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происшествия, новая москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
08:00 06.11.2021 (обновлено: 11:22 06.11.2021)
Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве
МВД: четвертого подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Полиция задержала четвертого участника конфликта в новой Москве, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве", — говорится в заметке.
Уточняется, что это молодой человек 2002 года рождения. Его доставили в отделение.
Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в новой Москве
. Изначально следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК Александр Бастрыкин
поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.
По данным СК, это связано с тем, что появилась информация, что у нападавших был "колюще-режущий предмет".
Ранее силовики задержали троих подозреваемых, все они – россияне. На видео, опубликованном МВД, они назвали себя братьями.