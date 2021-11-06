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При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек

При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек - РИА Новости, 06.11.2021

При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек

Взрыв произошел в Сьерра-Леоне в результате столкновения бензовоза с грузовиком, возможно, погибли больше 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T08:54

2021-11-06T08:54

2021-11-06T08:54

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в Сьерра-Леоне в результате столкновения бензовоза с грузовиком, возможно, погибли больше 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр."Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в (жилом квартале – ред.) Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен", - написала она на своей странице в Facebook, также выразив соболезнования родным погибших.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/afganistan-1757550035.html

веллингтон (город)

сьерра-леоне

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в мире, веллингтон (город), сьерра-леоне, фритаун