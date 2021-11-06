https://ria.ru/20211106/vzryv-1757855215.html
При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек
При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек - РИА Новости, 06.11.2021
При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек
Взрыв произошел в Сьерра-Леоне в результате столкновения бензовоза с грузовиком, возможно, погибли больше 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T08:54
2021-11-06T08:54
2021-11-06T08:54
в мире
веллингтон (город)
сьерра-леоне
фритаун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_3e111c7a76495d2f31f2846c9c347a80.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в Сьерра-Леоне в результате столкновения бензовоза с грузовиком, возможно, погибли больше 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр."Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в (жилом квартале – ред.) Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен", - написала она на своей странице в Facebook, также выразив соболезнования родным погибших.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/afganistan-1757550035.html
веллингтон (город)
сьерра-леоне
фритаун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_1c2e1efec8d57d41e32f0cc41fd6d803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, веллингтон (город), сьерра-леоне, фритаун
При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек
При взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне, по предварительным данным, погибли более ста человек