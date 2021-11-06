Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/voyska-1757850684.html
Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до Украины за сутки
Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до Украины за сутки - РИА Новости, 06.11.2021
Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до Украины за сутки
Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что российские войска могут быть переброшены на украинскую территорию всего за сутки. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T07:14
2021-11-06T07:14
в мире
украина
петр порошенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_107:0:886:438_1920x0_80_0_0_912168ae816d2d096e8939b3fc433a9c.jpg
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что российские войска могут быть переброшены на украинскую территорию всего за сутки."В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года (президент России Владимир – ред.) Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы", – сказал Порошенко в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20211031/revansh-1757057384.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_204:0:788:438_1920x0_80_0_0_5634afdcff1c92375cbd4cb4921a3830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, петр порошенко, россия
07:14 06.11.2021
 
Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до Украины за сутки

Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до Украины всего за сутки

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что российские войска могут быть переброшены на украинскую территорию всего за сутки.
"В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года (президент России Владимир – ред.) Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы", – сказал Порошенко в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 02:43
"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших
12:12В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
Лента новостейМолния
После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибшихВ Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человекаПассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсы