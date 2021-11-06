https://ria.ru/20211106/voyska-1757850684.html

Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до Украины за сутки

Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до Украины за сутки - РИА Новости, 06.11.2021

Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до Украины за сутки

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что российские войска могут быть переброшены на украинскую территорию всего за сутки. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T07:14

2021-11-06T07:14

2021-11-06T07:14

в мире

украина

петр порошенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_107:0:886:438_1920x0_80_0_0_912168ae816d2d096e8939b3fc433a9c.jpg

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что российские войска могут быть переброшены на украинскую территорию всего за сутки."В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года (президент России Владимир – ред.) Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы", – сказал Порошенко в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211031/revansh-1757057384.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, петр порошенко, россия