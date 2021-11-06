https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757903310.html
В США приостановили правило об обязательной вакцинации в крупных компаниях
В США приостановили правило об обязательной вакцинации в крупных компаниях - РИА Новости, 06.11.2021
В США приостановили правило об обязательной вакцинации в крупных компаниях
Апелляционный суд пятого округа в США постановил приостановить действие правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний в стране от COVID-19,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T21:27
2021-11-06T21:27
2021-11-06T21:41
распространение коронавируса
сша
коронавирус covid-19
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вакцинация
техас
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Апелляционный суд пятого округа в США постановил приостановить действие правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний в стране от COVID-19, говорится в решении суда.Белый дом в четверг сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от коронавируса не позднее 4 января 2022 года.В субботу Апелляционный суд пятого округа постановил приостановить действие этого решения, сославшись на "серьезные законодательные и конституционные вопросы"."Таким образом, действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу", - отмечается в вердикте, который опубликовал в своем Twitter-аккаунте генпрокурор штата Техас, выступивший одним из противников обязательной вакцинации.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html
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сша, коронавирус covid-19, в мире, вакцинация, техас
21:27 06.11.2021 (обновлено: 21:41 06.11.2021)
В США приостановили правило об обязательной вакцинации в крупных компаниях
Суд в США приостановил правило об обязательной вакцинации от COVID-19 в крупных компаниях