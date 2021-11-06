https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757880423.html
Первая страна в мире объявила обязательную вакцинацию от коронавируса для детей
Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей - РИА Новости, 06.11.2021
Первая страна в мире объявила обязательную вакцинацию от коронавируса для детей
Коста-Рика стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей пяти-одиннадцати лет. Об этом сообщается на сайте местного... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:28
2021-11-06T15:28
2021-11-06T17:35
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Коста-Рика стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей пяти-одиннадцати лет. Об этом сообщается на сайте местного Минздрава.В Коста-Рике обязательны прививки от ветряной оспы, полиомиелита, а также вируса папилломы человека для несовершеннолетних. Теперь в перечень включили и вакцинацию от COVID-19. Как отметили в Минздраве страны, 73 процента коста-риканских подростков 12-19 лет уже привились как минимум первым компонентом. Для вакцинации детей более младшего возраста, которую введут с марта 2022 года, власти закупят почти четыре миллиона доз препарата от компании Pfizer.Ранее американские регуляторы FDA и CDC одобрили прививки вакциной от Pfizer для детей. Хотя среди несовершеннолетних осложнения и тем более смерти от COVID-19 редки, около четверти всех случаев заражения коронавирусом приходится именно на них.В свою очередь, в Москве проходят исследования вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки 12-17 лет. Из них 92 получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых. Как показали результаты первого этапа, двукратная вакцинация способна приводить к формированию хорошего клеточного иммунитета, препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.
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в мире, коста-рика, москва, коронавирус covid-19
15:28 06.11.2021 (обновлено: 17:35 06.11.2021)
Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
Коста-Рика стала первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Коста-Рика
стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей пяти-одиннадцати лет. Об этом сообщается
на сайте местного Минздрава.
"В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков <...> Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.
В Коста-Рике обязательны прививки от ветряной оспы, полиомиелита, а также вируса папилломы человека для несовершеннолетних. Теперь в перечень включили и вакцинацию от COVID-19.
Как отметили в Минздраве страны, 73 процента коста-риканских подростков 12-19 лет уже привились как минимум первым компонентом. Для вакцинации детей более младшего возраста, которую введут с марта 2022 года, власти закупят почти четыре миллиона доз препарата от компании Pfizer.
Ранее американские регуляторы FDA и CDC одобрили прививки вакциной от Pfizer для детей. Хотя среди несовершеннолетних осложнения и тем более смерти от COVID-19 редки, около четверти всех случаев заражения коронавирусом приходится именно на них.
В свою очередь, в Москве
проходят исследования вакцины "Спутник V
" для подростков 12-17 лет. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки 12-17 лет. Из них 92 получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.
Как показали результаты первого этапа, двукратная вакцинация способна приводить к формированию хорошего клеточного иммунитета, препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.