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Бывший и. о. премьера Украины умер из-за коронавируса
Бывший и. о. премьера Украины умер из-за коронавируса - РИА Новости, 06.11.2021
Бывший и. о. премьера Украины умер из-за коронавируса
Умер экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский, исполнявший также обязанности главы правительства, передает "Страна.ua". РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T14:51
2021-11-06T16:49
распространение коронавируса
в мире
украина
донецк (донецкая область)
верховная рада украины
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Умер экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский, исполнявший также обязанности главы правительства, передает "Страна.ua"."От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский. Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и. о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады", — сообщило издание в своем Telegram-канале.Звягильский был депутатом с первого по восьмой созывы.Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го — директором шахты имени А. Ф. Засядько. Дважды как самый старший депутат открывал первые заседания Рады в 2012 и 2014 годах.
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украина
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в мире, украина, донецк (донецкая область), верховная рада украины, коронавирус covid-19
14:51 06.11.2021 (обновлено: 16:49 06.11.2021)
 
Бывший и. о. премьера Украины умер из-за коронавируса

Бывший и. о. премьера Украины Звягильский умер из-за осложнений от коронавируса

© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкДепутат Ефим Звягильский читает текст присяги во время открытия седьмой сессии Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Ефим Звягильский читает текст присяги во время открытия седьмой сессии Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Григорий Василенко
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Умер экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский, исполнявший также обязанности главы правительства, передает "Страна.ua".
"От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский. Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и. о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады", — сообщило издание в своем Telegram-канале.
Звягильский был депутатом с первого по восьмой созывы.
Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го — директором шахты имени А. Ф. Засядько. Дважды как самый старший депутат открывал первые заседания Рады в 2012 и 2014 годах.
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