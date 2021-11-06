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Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США - РИА Новости, 06.11.2021
Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
Условия содержания в тюрьмах США были и остаются неудовлетворительными, заключенные в них уже много лет подают жалобы, заявили опрошенные РИА Новости активисты. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:25
2021-11-06T03:25
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Условия содержания в тюрьмах США были и остаются неудовлетворительными, заключенные в них уже много лет подают жалобы, заявили опрошенные РИА Новости активисты. По их мнению, если ситуация не улучшится, судебные иски против властей будут продолжаться и далее.В начале текущей недели американские СМИ сообщили, что служба маршалов (входит в состав минюста) США устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона, по итогам которой было принято решение перевести оттуда 400 заключенных. Маршалы пришли к выводу, что условия содержания отбывавших там наказание людей были неприемлемыми."Условия в наших тюрьмах и изоляторах были и остаются неудовлетворительными", - прокомментировал РИА Новости бывший офицер полиции и член нескольких комитетов уголовного правосудия округа Колумбия Рональда Хэмптон.Как подчеркнул собеседник, "в течение многих лет из исправительных учреждений США поступает множество жалоб" от заключенных, в том числе на качество еды и медицинской помощи."Не думайте, что широкая публика знает детали. Я думаю, это заставит людей осознать. Некоторым плевать - они считают, что, если ты совершил преступление, то должен отсидеть в тюрьме. Между тем мы только что прошли через COVID-19, и с заключенными обращались ужасно", - рассказал отставной полицейский.Он выразил уверенность, что, если никаких кардинальных изменений в части содержания заключенных не произойдет, против властей США будут поданы новые иски.В свою очередь, представитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Сюзанна Ито добавила в беседе с агентством, что подобная ситуация продолжается уже очень давно."(Вашингтонская) тюрьма - невероятно старая...Посетившие ее маршалы рассказали о бесчеловечных условиях. Действительно, очень страшно думать о том, что люди должны жить в таком месте. После перевода 400 человек в этом учреждении по-прежнему остается тысяча заключенных", - заявила Ито.Правозащитница рассказала, что в разгар пандемии коронавируса ситуация в пенитенциарных учреждениях США была плачевной: не хватало чистящих средств, больных оставляли без присмотра, никто не следовал рекомендациям медицинских регуляторов."Судебные процессы действительно помогают. Дела пошли лучше", - резюмировала она.
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в мире, сша
03:25 06.11.2021
 
Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США

Американские активисты заявили, что в тюрьмах США бесчеловечные условия

© AP Photo / Eric RisbergАмериканская тюрьма
Американская тюрьма - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Eric Risberg
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Условия содержания в тюрьмах США были и остаются неудовлетворительными, заключенные в них уже много лет подают жалобы, заявили опрошенные РИА Новости активисты. По их мнению, если ситуация не улучшится, судебные иски против властей будут продолжаться и далее.
В начале текущей недели американские СМИ сообщили, что служба маршалов (входит в состав минюста) США устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона, по итогам которой было принято решение перевести оттуда 400 заключенных. Маршалы пришли к выводу, что условия содержания отбывавших там наказание людей были неприемлемыми.
"Условия в наших тюрьмах и изоляторах были и остаются неудовлетворительными", - прокомментировал РИА Новости бывший офицер полиции и член нескольких комитетов уголовного правосудия округа Колумбия Рональда Хэмптон.
Как подчеркнул собеседник, "в течение многих лет из исправительных учреждений США поступает множество жалоб" от заключенных, в том числе на качество еды и медицинской помощи.
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"Не думайте, что широкая публика знает детали. Я думаю, это заставит людей осознать. Некоторым плевать - они считают, что, если ты совершил преступление, то должен отсидеть в тюрьме. Между тем мы только что прошли через COVID-19, и с заключенными обращались ужасно", - рассказал отставной полицейский.
Он выразил уверенность, что, если никаких кардинальных изменений в части содержания заключенных не произойдет, против властей США будут поданы новые иски.
В свою очередь, представитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Сюзанна Ито добавила в беседе с агентством, что подобная ситуация продолжается уже очень давно.
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"(Вашингтонская) тюрьма - невероятно старая...Посетившие ее маршалы рассказали о бесчеловечных условиях. Действительно, очень страшно думать о том, что люди должны жить в таком месте. После перевода 400 человек в этом учреждении по-прежнему остается тысяча заключенных", - заявила Ито.
Правозащитница рассказала, что в разгар пандемии коронавируса ситуация в пенитенциарных учреждениях США была плачевной: не хватало чистящих средств, больных оставляли без присмотра, никто не следовал рекомендациям медицинских регуляторов.
"Судебные процессы действительно помогают. Дела пошли лучше", - резюмировала она.
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