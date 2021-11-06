https://ria.ru/20211106/tyurmy-1757847235.html
Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США - РИА Новости, 06.11.2021
Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
Условия содержания в тюрьмах США были и остаются неудовлетворительными, заключенные в них уже много лет подают жалобы, заявили опрошенные РИА Новости активисты. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:25
2021-11-06T03:25
2021-11-06T03:25
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Условия содержания в тюрьмах США были и остаются неудовлетворительными, заключенные в них уже много лет подают жалобы, заявили опрошенные РИА Новости активисты. По их мнению, если ситуация не улучшится, судебные иски против властей будут продолжаться и далее.В начале текущей недели американские СМИ сообщили, что служба маршалов (входит в состав минюста) США устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона, по итогам которой было принято решение перевести оттуда 400 заключенных. Маршалы пришли к выводу, что условия содержания отбывавших там наказание людей были неприемлемыми."Условия в наших тюрьмах и изоляторах были и остаются неудовлетворительными", - прокомментировал РИА Новости бывший офицер полиции и член нескольких комитетов уголовного правосудия округа Колумбия Рональда Хэмптон.Как подчеркнул собеседник, "в течение многих лет из исправительных учреждений США поступает множество жалоб" от заключенных, в том числе на качество еды и медицинской помощи."Не думайте, что широкая публика знает детали. Я думаю, это заставит людей осознать. Некоторым плевать - они считают, что, если ты совершил преступление, то должен отсидеть в тюрьме. Между тем мы только что прошли через COVID-19, и с заключенными обращались ужасно", - рассказал отставной полицейский.Он выразил уверенность, что, если никаких кардинальных изменений в части содержания заключенных не произойдет, против властей США будут поданы новые иски.В свою очередь, представитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Сюзанна Ито добавила в беседе с агентством, что подобная ситуация продолжается уже очень давно."(Вашингтонская) тюрьма - невероятно старая...Посетившие ее маршалы рассказали о бесчеловечных условиях. Действительно, очень страшно думать о том, что люди должны жить в таком месте. После перевода 400 человек в этом учреждении по-прежнему остается тысяча заключенных", - заявила Ито.Правозащитница рассказала, что в разгар пандемии коронавируса ситуация в пенитенциарных учреждениях США была плачевной: не хватало чистящих средств, больных оставляли без присмотра, никто не следовал рекомендациям медицинских регуляторов."Судебные процессы действительно помогают. Дела пошли лучше", - резюмировала она.
https://ria.ru/20210827/tyurma-1747444545.html
https://ria.ru/20210703/izbienie-1739775823.html
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в мире, сша
Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
Американские активисты заявили, что в тюрьмах США бесчеловечные условия
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости.
Условия содержания в тюрьмах США
были и остаются неудовлетворительными, заключенные в них уже много лет подают жалобы, заявили опрошенные РИА Новости активисты. По их мнению, если ситуация не улучшится, судебные иски против властей будут продолжаться и далее.
В начале текущей недели американские СМИ сообщили, что служба маршалов (входит в состав минюста) США устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона
, по итогам которой было принято решение перевести оттуда 400 заключенных. Маршалы пришли к выводу, что условия содержания отбывавших там наказание людей были неприемлемыми.
"Условия в наших тюрьмах и изоляторах были и остаются неудовлетворительными", - прокомментировал РИА Новости бывший офицер полиции и член нескольких комитетов уголовного правосудия округа Колумбия
Рональда Хэмптон.
Как подчеркнул собеседник, "в течение многих лет из исправительных учреждений США поступает множество жалоб" от заключенных, в том числе на качество еды и медицинской помощи.
"Не думайте, что широкая публика знает детали. Я думаю, это заставит людей осознать. Некоторым плевать - они считают, что, если ты совершил преступление, то должен отсидеть в тюрьме. Между тем мы только что прошли через COVID-19, и с заключенными обращались ужасно", - рассказал отставной полицейский.
Он выразил уверенность, что, если никаких кардинальных изменений в части содержания заключенных не произойдет, против властей США будут поданы новые иски.
В свою очередь, представитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Сюзанна Ито добавила в беседе с агентством, что подобная ситуация продолжается уже очень давно.
"(Вашингтонская) тюрьма - невероятно старая...Посетившие ее маршалы рассказали о бесчеловечных условиях. Действительно, очень страшно думать о том, что люди должны жить в таком месте. После перевода 400 человек в этом учреждении по-прежнему остается тысяча заключенных", - заявила Ито.
Правозащитница рассказала, что в разгар пандемии коронавируса ситуация в пенитенциарных учреждениях США была плачевной: не хватало чистящих средств, больных оставляли без присмотра, никто не следовал рекомендациям медицинских регуляторов.
"Судебные процессы действительно помогают. Дела пошли лучше", - резюмировала она.