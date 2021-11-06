https://ria.ru/20211106/temperatura-1757843793.html

Что делать, если после коронавируса не падает температура

Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура - РИА Новости, 06.11.2021

Что делать, если после коронавируса не падает температура

У выздоровевших от COVID-19 людей температура тела может превышать 36,6 градуса еще несколько месяцев. Как на это нужно реагировать, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T02:08

2021-11-06T02:08

2021-11-06T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

александр будик

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. У выздоровевших от COVID-19 людей температура тела может превышать 36,6 градуса еще несколько месяцев. Как на это нужно реагировать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-нейрофизиолог Александр Будик.Когда температура поднимается во время болезни – это нормальное явление, оно показывает, что организм борется с инфекцией. Если же отклонение фиксируется после выздоровления, то это может быть признаком дисбаланса в организме, считает нейрофизиолог.По его словам, после COVID-19 повышение температуры до 37-37,5 градуса может сохраняться довольно долго. Такую картину, отметил врач, дают многие вирусные заболевания, после них температура может оставаться повышенной в течение нескольких недель или даже месяцев.Повышение температуры до 37,5 градуса само по себе не несет опасности. Но если оно сопровождается и иными симптомами, то это повод для похода к врачу, продолжил нейрофизиолог."Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу. Если к незначительному повышению температуры добавляются необъяснимые боли, то это повод обратиться к врачу", – добавил Александр Будик в интервью радио Sputnik.Если дополнительных симптомов нет, то температура, по словам врача, через какое-то время должна нормализоваться.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757820211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, александр будик