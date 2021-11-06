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https://ria.ru/20211106/temperatura-1757843793.html
Что делать, если после коронавируса не падает температура
Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура - РИА Новости, 06.11.2021
Что делать, если после коронавируса не падает температура
У выздоровевших от COVID-19 людей температура тела может превышать 36,6 градуса еще несколько месяцев. Как на это нужно реагировать, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T02:08
2021-11-06T02:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
александр будик
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. У выздоровевших от COVID-19 людей температура тела может превышать 36,6 градуса еще несколько месяцев. Как на это нужно реагировать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-нейрофизиолог Александр Будик.Когда температура поднимается во время болезни – это нормальное явление, оно показывает, что организм борется с инфекцией. Если же отклонение фиксируется после выздоровления, то это может быть признаком дисбаланса в организме, считает нейрофизиолог.По его словам, после COVID-19 повышение температуры до 37-37,5 градуса может сохраняться довольно долго. Такую картину, отметил врач, дают многие вирусные заболевания, после них температура может оставаться повышенной в течение нескольких недель или даже месяцев.Повышение температуры до 37,5 градуса само по себе не несет опасности. Но если оно сопровождается и иными симптомами, то это повод для похода к врачу, продолжил нейрофизиолог."Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу. Если к незначительному повышению температуры добавляются необъяснимые боли, то это повод обратиться к врачу", – добавил Александр Будик в интервью радио Sputnik.Если дополнительных симптомов нет, то температура, по словам врача, через какое-то время должна нормализоваться.
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общество, коронавирус covid-19, александр будик
02:08 06.11.2021
 
Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура

Врач Будик предупредил, что после коронавируса может долго держаться высокая температура

© Pixabay / viktorpugno6Градусник
Градусник - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Pixabay / viktorpugno6
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. У выздоровевших от COVID-19 людей температура тела может превышать 36,6 градуса еще несколько месяцев. Как на это нужно реагировать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-нейрофизиолог Александр Будик.
Когда температура поднимается во время болезни – это нормальное явление, оно показывает, что организм борется с инфекцией. Если же отклонение фиксируется после выздоровления, то это может быть признаком дисбаланса в организме, считает нейрофизиолог.
По его словам, после COVID-19 повышение температуры до 37-37,5 градуса может сохраняться довольно долго. Такую картину, отметил врач, дают многие вирусные заболевания, после них температура может оставаться повышенной в течение нескольких недель или даже месяцев.
"Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции – как проявление вегетативного дисбаланса", – пояснил Александр Будик.
Повышение температуры до 37,5 градуса само по себе не несет опасности. Но если оно сопровождается и иными симптомами, то это повод для похода к врачу, продолжил нейрофизиолог.
"Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу. Если к незначительному повышению температуры добавляются необъяснимые боли, то это повод обратиться к врачу", – добавил Александр Будик в интервью радио Sputnik.
Если дополнительных симптомов нет, то температура, по словам врача, через какое-то время должна нормализоваться.
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