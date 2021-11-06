https://ria.ru/20211106/sostoyanie-1757842242.html

Врач Саакашвили рассказал о состоянии здоровья политика

Врач Саакашвили рассказал о состоянии здоровья политика - РИА Новости, 06.11.2021

Врач Саакашвили рассказал о состоянии здоровья политика

Состояние экс-президента Грузии, главы исполкома национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме на родине, ежедневно... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T00:40

2021-11-06T00:40

2021-11-06T00:42

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Состояние экс-президента Грузии, главы исполкома национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме на родине, ежедневно ухудшается, заявил в пятницу личный врач политика Николоз Кипшидзе.Он также добавил, что консультанты приходят к Саакашвили с "чистыми руками", у них нет специальных устройств, чтобы поставить диагноз и лечить его.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211105/golodovka-1757770604.html

украина

грузия

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, задержание саакашвили в грузии