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Врач Саакашвили рассказал о состоянии здоровья политика
Врач Саакашвили рассказал о состоянии здоровья политика - РИА Новости, 06.11.2021
Врач Саакашвили рассказал о состоянии здоровья политика
Состояние экс-президента Грузии, главы исполкома национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме на родине, ежедневно... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T00:40
2021-11-06T00:42
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Состояние экс-президента Грузии, главы исполкома национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме на родине, ежедневно ухудшается, заявил в пятницу личный врач политика Николоз Кипшидзе.Он также добавил, что консультанты приходят к Саакашвили с "чистыми руками", у них нет специальных устройств, чтобы поставить диагноз и лечить его.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, задержание саакашвили в грузии
00:40 06.11.2021 (обновлено: 00:42 06.11.2021)
 
Врач Саакашвили рассказал о состоянии здоровья политика

Личный врач Саакашвили Кипшидзе заявил, что состояние политика ежедневно ухудшается

© Sputnik / Vladimir UmikashviliМитинг с требованием освободить Михаила Саакашвили в Тбилиси
Митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Состояние экс-президента Грузии, главы исполкома национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме на родине, ежедневно ухудшается, заявил в пятницу личный врач политика Николоз Кипшидзе.

"Каждый день состояние ухудшается. К примеру, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом... Так получается, что у нас сегодня около 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного", - сказал врач в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Он также добавил, что консультанты приходят к Саакашвили с "чистыми руками", у них нет специальных устройств, чтобы поставить диагноз и лечить его.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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