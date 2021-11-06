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https://ria.ru/20211106/saakashvili-1757865772.html
Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности - РИА Новости, 06.11.2021
Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам с целью свергнуть власть страны насильственным путём,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:51
2021-11-06T11:51
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам с целью свергнуть власть страны насильственным путём, заявила Службы госбезопасности.Грузинская оппозиция анонсировала с 6 ноября начало перманентных акций протеста перед Руставской тюрьмой, где заключен политик. Они будут требовать его госпитализацию в гражданскую клинику."Действия, направленные на свержение власти насильственным путем, планирует осужденный Михаил Саакашвили, который через тех, кто навещает его, дает указания лидерам различных оппозиционных партий", - говорится в сообщении.По данным ведомства, определенные политические группы планируют заблокировать здания госучреждений, в частности, парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть подъездные дороги к пенитенциарному учреждению. Организаторы митинга также активно рассматривают возможность переманивания к себе сотрудников правоохранительных органов и ликвидации одного из лидеров оппозиции, говорится в сообщении.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211105/sud-1757836602.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
11:51 06.11.2021
 
Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности

Служба госбезопасности заявила, что Саакашвили руководит оппозиционными лидерами из тюрьмы

© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам с целью свергнуть власть страны насильственным путём, заявила Службы госбезопасности.
Грузинская оппозиция анонсировала с 6 ноября начало перманентных акций протеста перед Руставской тюрьмой, где заключен политик. Они будут требовать его госпитализацию в гражданскую клинику.
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"Действия, направленные на свержение власти насильственным путем, планирует осужденный Михаил Саакашвили, который через тех, кто навещает его, дает указания лидерам различных оппозиционных партий", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, определенные политические группы планируют заблокировать здания госучреждений, в частности, парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть подъездные дороги к пенитенциарному учреждению. Организаторы митинга также активно рассматривают возможность переманивания к себе сотрудников правоохранительных органов и ликвидации одного из лидеров оппозиции, говорится в сообщении.
"Служба государственной безопасности в соответствии с законом будет принимать меры по предотвращению и сдерживанию преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности", - отмечает СГБ.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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