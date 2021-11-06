https://ria.ru/20211106/rospotrebnadzor-1757847830.html
Роспотребнадзор перепутал осень с летом
Роспотребнадзор перепутал осень с летом - РИА Новости, 06.11.2021
Роспотребнадзор перепутал осень с летом
Роспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:57
2021-11-06T03:57
2021-11-06T07:34
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общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом.На сайте ведомства 6 ноября появилось сообщение, в котором напоминается, что в России проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.В ведомстве добавили, что "в летнюю солнечную погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются"."Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше", – отмечает ведомство.Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. "Например, это касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпидемий и пандемий — бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда человек принимает решение о вакцинации, он отвечает только за себя и свое здоровье", – говорится в сообщении.Отмечается, что с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку, ситуация другая."Помните, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 – совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", – добавляет Роспотребнадзор.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:57 06.11.2021 (обновлено: 07:34 06.11.2021)
Роспотребнадзор перепутал осень с летом
В Роспотребнадзоре объяснили в ноябре, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор
в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом.
На сайте
ведомства 6 ноября появилось сообщение, в котором напоминается, что в России
проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
"Почему важно привиться именно сейчас? Лето традиционно считается временем, когда человек восстанавливает, укрепляет свое здоровье и иммунитет после длительного холодного периода года – осени и зимы, в питании присутствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами – сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а на свежем воздухе", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что "в летнюю солнечную погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются".
"Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше", – отмечает ведомство.
Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. "Например, это касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпидемий и пандемий — бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда человек принимает решение о вакцинации, он отвечает только за себя и свое здоровье", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку, ситуация другая.
"Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только личный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась в принципе", – говорится в сообщении.
"Помните, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 – совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", – добавляет Роспотребнадзор.