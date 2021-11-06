https://ria.ru/20211106/rospotrebnadzor-1757847830.html

Роспотребнадзор перепутал осень с летом

Роспотребнадзор перепутал осень с летом - РИА Новости, 06.11.2021

Роспотребнадзор перепутал осень с летом

Роспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T03:57

2021-11-06T03:57

2021-11-06T07:34

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом.На сайте ведомства 6 ноября появилось сообщение, в котором напоминается, что в России проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.В ведомстве добавили, что "в летнюю солнечную погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются"."Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше", – отмечает ведомство.Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. "Например, это касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпидемий и пандемий — бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда человек принимает решение о вакцинации, он отвечает только за себя и свое здоровье", – говорится в сообщении.Отмечается, что с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку, ситуация другая."Помните, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 – совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", – добавляет Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20211105/risk-1757767765.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии