Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/rospotrebnadzor-1757847830.html
Роспотребнадзор перепутал осень с летом
Роспотребнадзор перепутал осень с летом - РИА Новости, 06.11.2021
Роспотребнадзор перепутал осень с летом
Роспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:57
2021-11-06T07:34
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757847764_0:0:790:444_1920x0_80_0_0_78c4892b502dadb45ea2261a4dd4f019.png
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом.На сайте ведомства 6 ноября появилось сообщение, в котором напоминается, что в России проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.В ведомстве добавили, что "в летнюю солнечную погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются"."Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше", – отмечает ведомство.Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. "Например, это касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпидемий и пандемий — бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда человек принимает решение о вакцинации, он отвечает только за себя и свое здоровье", – говорится в сообщении.Отмечается, что с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку, ситуация другая."Помните, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 – совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", – добавляет Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20211105/risk-1757767765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757847764_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_d5f19bbfb513bb32f744d8b37bcd92e8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:57 06.11.2021 (обновлено: 07:34 06.11.2021)
 
Роспотребнадзор перепутал осень с летом

В Роспотребнадзоре объяснили в ноябре, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом

© Сайт РоспотребнадзораРоспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом.
Роспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом.
© Сайт Роспотребнадзора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор в ноябре объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса летом.
На сайте ведомства 6 ноября появилось сообщение, в котором напоминается, что в России проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
"Почему важно привиться именно сейчас? Лето традиционно считается временем, когда человек восстанавливает, укрепляет свое здоровье и иммунитет после длительного холодного периода года – осени и зимы, в питании присутствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами – сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а на свежем воздухе", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что "в летнюю солнечную погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются".
"Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше", – отмечает ведомство.
Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. "Например, это касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпидемий и пандемий — бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда человек принимает решение о вакцинации, он отвечает только за себя и свое здоровье", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку, ситуация другая.
"Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только личный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась в принципе", – говорится в сообщении.
"Помните, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 – совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", – добавляет Роспотребнадзор.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 03:25Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
Лента новостейМолния
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человекаПассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств