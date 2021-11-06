https://ria.ru/20211106/qr-kody-1757888982.html

В Коми в общепите, фитнес-центрах и бассейнах введут QR-коды

В Коми в общепите, фитнес-центрах и бассейнах введут QR-коды - РИА Новости, 06.11.2021

В Коми в общепите, фитнес-центрах и бассейнах введут QR-коды

QR-коды необходимо будет предъявлять в Коми с 8 ноября при посещении заведений общепита, фитнес-центров, бассейнов, дискотек, сообщил глава республики Владимир... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T18:00

2021-11-06T18:00

2021-11-06T18:00

распространение коронавируса

общество

коронавирусы

республика коми

владимир уйба

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. QR-коды необходимо будет предъявлять в Коми с 8 ноября при посещении заведений общепита, фитнес-центров, бассейнов, дискотек, сообщил глава республики Владимир Уйба."Перечень объектов, посещение которых с 8 ноября возможно только при предъявлении QR-кода… Без QR-кода нельзя посещать предприятия общественного питания, сюда входят и рестораны, и кафе, и бары, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и другие объекты, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, за исключением спортивных объектов с целью проведения тренировочных и спортивных мероприятий сборных, профессиональных команд. Далее – это все, что связано с проведением досуговых, развлекательных массовых мероприятий, а также ночные клубы, бары, дискотеки, караоке, боулинг-клубы. Это предприятия, посещение которых без QR-кодов невозможно", - рассказал Уйба в видеообращении, размещенном на сайте правительства республики.По словам главы Коми, посетителям этих объектов и организаций необходимо будет предъявлять: либо QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19; либо QR-код сертификата перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19; либо отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенный не более чем за 72 часа до начала мероприятия.Он отметил, что система QR-кодов не затронет жителей Коми младше 18 лет.Ранее Уйба говорил, что сейчас QR-код в Коми необходимо предъявлять в местах проведения спортивных и культурных мероприятий.Режим нерабочих дней в Коми после 7 ноября продлевать не будут.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html

https://ria.ru/20211103/qr-1757518709.html

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирусы, республика коми, владимир уйба, коронавирус covid-19, коронавирус в россии