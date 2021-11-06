https://ria.ru/20211106/narkotiki-1757580535.html

"Лучше бы ты умер": что неожиданно изменило жизнь бывшего зэка

"Лучше бы ты умер": что неожиданно изменило жизнь бывшего зэка - РИА Новости, 06.11.2021

"Лучше бы ты умер": что неожиданно изменило жизнь бывшего зэка

Андрей Лейхнер из Стерлитамака строит приют для бездомных. Когда-то сам был на дне, но выкарабкался: избавился от наркозависимости, теперь помогает инвалидам и... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T08:00

2021-11-06T08:00

2021-11-06T08:01

общество

алкоголь

наркотики

благотворительность

бездомные

деньги

бизнес

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Андрей Лейхнер из Стерлитамака строит приют для бездомных. Когда-то сам был на дне, но выкарабкался: избавился от наркозависимости, теперь помогает инвалидам и старикам, дает шанс на новую жизнь тем, от кого отвернулись даже близкие. Как ему это удалось — в материале РИА Новости."Спустился на самое дно"К героину Андрей пристрастился еще подростком, в девяностые. Со временем начал торговать наркотиками, в 2007-м угодил за решетку за сбыт и хранение. "Там меня окружали люди, готовые продать друг друга за кусок масла. Выдержал благодаря девушке — не бросила, когда я сел, — вспоминает он. — Вел себя примерно, работал в столярке. Выпустили через три года, хотя обещали 15 лет".После тюрьмы устроился на стройку, затем ушел в мебельный бизнес. Вместе с товарищем за четыре года наладили крупное производство. По словам Лейхнера, зарабатывали очень хорошо — по миллиону в месяц: "Никакого удовлетворения от этого. Денег все больше, но постоянно не хватало. С каждым разом планка становилась выше".Андрей расстался с девушкой, снова подсел на наркотики — на "соли", вызывающие сильнейшую зависимость. Из-за них развилась паранойя. От него отвернулись близкие. "Мне казалось, со мной общаются только из-за денег, — признается Лейхнер. — Мама была готова в любой момент услышать новость о моей гибели. Как-то прямо сказала: "Лучше бы ты умер. Тогда бы я спокойно жила".Пару раз он проходил реабилитацию, но эффекта не было. В 2015-м свернул производство мебели, неделями пропадал в закрытых цехах и употреблял. Его жалели бомжи, которые ночевали по соседству: "Приносили мне еду, чтобы не помер с голоду. Опустился на самое дно".Дошло до мыслей о самоубийстве. Когда твердо решил покончить с собой, попробовал дозвониться до близких и родственников. Ответил только друг, с которым отбывал срок. Не отговаривал, а лишь прислал СМС-сообщение с молитвой. "Я ее прочитал — внутри все перевернулось. Стал противен самому себе. Столько людей нуждается в помощи — а я, здоровый мужик, сижу и сам себя жалею, — рассказывает Андрей. — В тот день умерла прошлая версия меня. И родился новый человек".Жизнь с чистого листаЛейхнер вернулся в мебельный бизнес. На выходных с волонтерами местного благотворительного фонда начал кормить бездомных. С общественниками познакомился случайно — один из них устраивался к нему на работу."Раздавали питание прямо на улице. В конце 2017-го арендовали офис и открыли столовую, которая принимала нуждающихся не только по выходным. Про нас заговорили, неравнодушные приносили столько еды, что на продукты практически не тратились", — вспоминает Андрей.Один бездомный просил взять в команду и дать кров. Уверял, что хочет вернуться к нормальной жизни. Волонтеры сомневались в его серьезности, но все же пристроили в комнате арендованного помещения.Позже пришли и другие — за пару месяцев набралось почти 20 человек: "Надо отдать должное арендодателям, от них ни одной жалобы по этому поводу. Более того, владелец здания сообщил, что здесь сто лет назад кормили бедняков по распоряжению местной купчихи. Вот такое совпадение!"Общественники организовали горячую линию на городском сайте единой дежурно-диспетчерской службы. С просьбами начали обращаться пенсионеры и инвалиды — подвезти до поликлиники, сделать что-то по хозяйству.Он сам настолько увлекся общественной работой, что бросил бизнес и посвятил все время нуждающимся.Далеко не все приходили в приют добровольно — некоторых приводили родные. Так было с 82-летним Иваном Николаевичем (имя изменено) — бывшим педагогом по фортепиано, заслуженным работником культуры. "С возрастом начал чудить. Близкие уверяли, что он сам себя обслуживает, — вспоминает Лейхнер. — На деле оказалось — нужен постоянный присмотр. Деваться некуда, взяли под крыло. Своих не бросаем. Дед прожил с нами три года, умер. Очень добрый и светлый человек, никогда ни на что не жаловался".У себя дома Андрей приютил другого пенсионера — тот лечился в психбольнице, а после выписки родные решили "освободиться" от него. Некоторые предлагают отправить старика в интернат, однако Лейхнер категорически против: "Люди не понимают, что там настоящий ад". Реабилитацию и лечение оплачивает за свой счет.Андреев "Ковчег"Со временем в арендованной столовой стало тесно. С городской администрацией насчет помещения не смогли договориться. Тогда в 2019-м Андрей открыл центр помощи "Ковчег" на собственном участке со складами.Одно из зданий адаптировали под жилой дом с отоплением, водопроводом, канализацией. Ремонт пока не закончили. "У нас с ребятами было два варианта: арендовать дом либо возвести своими руками. Выбрали второе", — отмечает Лейхнер.В центре строго запрещено пить, курить, материться. Андрей планирует обучать постояльцев производству мебели, чтобы люди потом могли зарабатывать и ни от кого не зависеть.Сейчас в "Ковчеге" — двенадцать человек. Самый первый обитатель — Николай. Развелся с женой, затем умерла 12-летняя дочь. Переносил утрату очень тяжело, начались проблемы с алкоголем. Лишился всего, даже крыши над головой. Андрей помог, теперь Николай — его правая рука."Я не копаюсь в прошлом людей. От хорошей жизни к нам не приходят. Для себя понял одно: если тебе плохо, помоги тому, кому еще хуже. Тогда сразу ясно — у тебя еще не все потеряно", — говорит Лейхнер.В планах у него — дом престарелых. А еще — увеличить штат волонтеров социального патруля. Но на все не хватает денег. Андрей не уверен, что найдет мецената, поэтому надеется на поддержку администрации. И добавляет: всегда будет благодарен неравнодушным, которые помогли ему встать на ноги. Теперь хочет отплатить тем же — вовремя поддержать попавших в беду.

https://ria.ru/20210302/fond-1599486041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алкоголь, наркотики, благотворительность, бездомные, деньги, бизнес