https://ria.ru/20211106/napadenie-1757868861.html

В СК рассказали о работе по делу о нападении в Новой Москве

В СК рассказали о работе по делу о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 06.11.2021

В СК рассказали о работе по делу о нападении в Новой Москве

Четырем задержанным после конфликта в новой Москве предъявят обвинения и проверят на причастность к другим преступлениям, сообщила старший помощник руководителя РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:32

2021-11-06T12:32

2021-11-06T13:43

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

юлия иванова

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Четырем задержанным после конфликта в новой Москве предъявят обвинения и проверят на причастность к другим преступлениям, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова."Четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет, с учётом полученных доказательств, планируется предъявить обвинения по части 3 статьи 30, пунктам "а, в, ж" части 2 статьи 105 УК (убийство — Прим. ред.), и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу, проверить их по всем имеющимся учётам на причастность к совершению иных преступлений", — уточнила она.Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в новой Москве. Изначально возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позже по поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью – покушение на убийство.

https://ria.ru/20211105/izbienie-1757794617.html

https://ria.ru/20211106/napadenie-1757842518.html

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, юлия иванова