https://ria.ru/20211106/mordoviya-1757885311.html
В Мордовии не будут продлевать нерабочие дни
В Мордовии не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
В Мордовии не будут продлевать нерабочие дни
Продление нерабочих дней в Мордовии не планируется, с 8 ноября школы и детсады будут работать в прежнем режиме, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:53
2021-11-06T16:53
2021-11-06T17:06
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Продление нерабочих дней в Мордовии не планируется, с 8 ноября школы и детсады будут работать в прежнем режиме, сообщается на сайте правительства республики.Соответствующее решение принято на заседании оперштаба региона в субботу, 6 ноября."Продление нерабочих дней в Мордовии после 7 ноября не планируется. С понедельника, 8 ноября, школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме. Возобновят работу заведения общественного питания", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике остается напряженной: в сутки выявляется более 160 заражений, около 2 400 пациентов находятся на лечении в "ковидных" госпиталях.Для снижения темпов распространения инфекции на территории республики был введен ряд ограничительных мер, в том числе временных - на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября."С учетом сохранения в республике высокой заболеваемости COVID-19 предложено распространить действие QR-кодов на посещение гостиниц, объектов розничной торговли площадью более 150 квадратных метров, за исключением аптек, объектов розничной торговли, которые занимаются реализацией продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости", - подчеркивается в сообщении. Нововведения вступают в силу с 10 ноября.Сохраняется режим самоизоляции для работающих непривитых граждан старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин.
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общество, республика мордовия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, qr-код
16:53 06.11.2021 (обновлено: 17:06 06.11.2021)
В Мордовии не будут продлевать нерабочие дни
Мордовия не будет продлевать нерабочие дни, с 8 ноября школы и детсады заработают обычно
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости.
Продление нерабочих дней в Мордовии
не планируется, с 8 ноября школы и детсады будут работать в прежнем режиме, сообщается на сайте правительства республики.
Соответствующее решение принято на заседании оперштаба региона в субботу, 6 ноября.
"Продление нерабочих дней в Мордовии после 7 ноября не планируется. С понедельника, 8 ноября, школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме. Возобновят работу заведения общественного питания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике остается напряженной: в сутки выявляется более 160 заражений, около 2 400 пациентов находятся на лечении в "ковидных" госпиталях.
Для снижения темпов распространения инфекции на территории республики был введен ряд ограничительных мер, в том числе временных - на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
"С учетом сохранения в республике высокой заболеваемости COVID-19 предложено распространить действие QR-кодов
на посещение гостиниц, объектов розничной торговли площадью более 150 квадратных метров, за исключением аптек, объектов розничной торговли, которые занимаются реализацией продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости", - подчеркивается в сообщении. Нововведения вступают в силу с 10 ноября.
Сохраняется режим самоизоляции для работающих непривитых граждан старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин.
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