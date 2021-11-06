https://ria.ru/20211106/mkad-1757890047.html

На МКАД восстановили движение после ДТП

На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 06.11.2021

На МКАД восстановили движение после ДТП

Движение на 41 км МКАД после столкновения трех автомобилей восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T18:10

2021-11-06T18:10

2021-11-06T18:10

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

мкад

калужское шоссе

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение на 41 км МКАД после столкновения трех автомобилей восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на 41 километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе столкнулись три автомобиля, на месте работали оперативные службы города.

https://ria.ru/20211101/avariya-1757291367.html

москва

калужское шоссе

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад, калужское шоссе