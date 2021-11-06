https://ria.ru/20211106/mkad-1757890047.html
На МКАД восстановили движение после ДТП
На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 06.11.2021
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на 41 км МКАД после столкновения трех автомобилей восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T18:10
2021-11-06T18:10
2021-11-06T18:10
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
мкад
калужское шоссе
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение на 41 км МКАД после столкновения трех автомобилей восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на 41 километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе столкнулись три автомобиля, на месте работали оперативные службы города.
https://ria.ru/20211101/avariya-1757291367.html
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад, калужское шоссе
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на 41-м километре МКАД после столкновения трех автомобилей восстановили