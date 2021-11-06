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Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана - РИА Новости, 06.11.2021
Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана
Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны, передает корреспондент РИА РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T08:41
2021-11-06T09:15
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
выборы президента узбекистана — 2021
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ТАШКЕНТ, 6 ноя - РИА Новости. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет, очередные состоялись 24 октября. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%. На выборах главы государства в декабре 2016 года Мирзиеев набрал 88,6% при явке в 87,7%.Перед началом церемонии впервые в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана, утвержденные в октябре.Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента УзбекистанаЗатем вновь избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности"."Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность всем своим соотечественникам, переизбравшим меня президентом Республики Узбекистан, и отдаю дань уважения нашему трудолюбивому, благородному и толерантному народу", - сказал Миризеев на церемонии. Он также поблагодарил других кандидатов за активное участие в выборах.В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).
https://ria.ru/20211105/sadikov-1757777481.html
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, выборы президента узбекистана — 2021
08:41 06.11.2021 (обновлено: 09:15 06.11.2021)
 
Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу и вступил в должность

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. 9 июня 2018
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. 9 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТАШКЕНТ, 6 ноя - РИА Новости. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет, очередные состоялись 24 октября. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%. На выборах главы государства в декабре 2016 года Мирзиеев набрал 88,6% при явке в 87,7%.
Перед началом церемонии впервые в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана, утвержденные в октябре.
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Затем вновь избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности".
"Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность всем своим соотечественникам, переизбравшим меня президентом Республики Узбекистан, и отдаю дань уважения нашему трудолюбивому, благородному и толерантному народу", - сказал Миризеев на церемонии. Он также поблагодарил других кандидатов за активное участие в выборах.
В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).
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В миреУзбекистанШавкат МирзиеевВыборы президента Узбекистана — 2021
 
 
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