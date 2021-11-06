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В Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней

В Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней - РИА Новости, 06.11.2021

В Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней

Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона в... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T19:34

2021-11-06T19:34

2021-11-06T19:35

распространение коронавируса

общество

архангельская область

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона в субботу.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут продлить их после 7 ноября."Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней", - сказали в пресс-службе.При этом пока не уточняется, сохранится ли в регионе режим действия QR-кодов и ограничительные меры.В Архангельской области заболеваемость коронавирусом остается на достаточно высоком уровне, ежедневный прирост составляет порядка 460-470 случаев. В больницах региона развернуто максимальное за пандемию количество коек для лечения заразившихся.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/lokdaun-1756083301.html

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