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В Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней
В Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней - РИА Новости, 06.11.2021
В Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней
Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона в... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T19:34
2021-11-06T19:34
2021-11-06T19:35
распространение коронавируса
общество
архангельская область
владимир путин
здоровье - общество
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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона в субботу.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут продлить их после 7 ноября."Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней", - сказали в пресс-службе.При этом пока не уточняется, сохранится ли в регионе режим действия QR-кодов и ограничительные меры.В Архангельской области заболеваемость коронавирусом остается на достаточно высоком уровне, ежедневный прирост составляет порядка 460-470 случаев. В больницах региона развернуто максимальное за пандемию количество коек для лечения заразившихся.
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общество, архангельская область, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:34 06.11.2021 (обновлено: 19:35 06.11.2021)
В Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней
Власти Архангельской области не планируют продлевать режим нерабочих дней