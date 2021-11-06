https://ria.ru/20211106/gieny-1757849257.html

В США у гиен зафиксировали первые в мире случаи заражения коронавирусом

В США у гиен зафиксировали первые в мире случаи заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.11.2021

В США у гиен зафиксировали первые в мире случаи заражения коронавирусом

Две гиены в зоопарке американского Денвера (штат Колорадо) заразились коронавирусом, это, предположительно, первые в мире случаи COVID-19 у этих животных,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T05:58

2021-11-06T05:58

2021-11-06T06:05

распространение коронавируса

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денвер

сша

колорадо

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Две гиены в зоопарке американского Денвера (штат Колорадо) заразились коронавирусом, это, предположительно, первые в мире случаи COVID-19 у этих животных, сообщил зоопарк.Отмечается, что заражение животных подтвердили в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо, а также в лаборатории национальных ветеринарных служб минсельхоза США. Как подчеркнул зоопарк, Нгози и Кибо, предположительно, стали "первыми в мире гиенами с подтвержденным COVID-19".По словам сотрудников зоопарка, у гиен такие симптомы, как легкая вялость, выделения из носа и периодический кашель.Согласно заявлению, "в остальном" гиены здоровы, ожидается, что они полностью выздоровеют. Сообщается, что ранее коронавирус выявили в зоопарке у 11 львов, некоторые из них уже полностью поправились. Кроме того, выздоровели от ковида и два тигра – Юрий и Никита.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757720268.html

денвер

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колорадо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, денвер, сша, колорадо, здоровье - общество, коронавирус covid-19