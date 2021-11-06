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На МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись три автомобиля
На МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 06.11.2021
На МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на 41 километре МКАД, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:11
2021-11-06T15:11
2021-11-06T15:11
происшествия
москва
мкад
калужское шоссе
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 41 километре МКАД, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 41 километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей призывают выбирать пути объезда.
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происшествия, москва, мкад, калужское шоссе
На МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе