https://ria.ru/20211106/dtp-1757879604.html

На МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись три автомобиля

На МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 06.11.2021

На МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на 41 километре МКАД, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T15:11

2021-11-06T15:11

2021-11-06T15:11

происшествия

москва

мкад

калужское шоссе

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 41 километре МКАД, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 41 километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей призывают выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20211101/avariya-1757291367.html

москва

калужское шоссе

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мкад, калужское шоссе