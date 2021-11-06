https://ria.ru/20211106/donbass-1757859406.html

Народная милиция ЛНР доставила воду в районы у линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР доставила воду в районы у линии соприкосновения - РИА Новости, 06.11.2021

Народная милиция ЛНР доставила воду в районы у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики организовала доставку питьевой воды в районы у линии соприкосновения, которые обеспечивались... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:12

2021-11-06T10:12

2021-11-06T10:12

в мире

киев

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425985_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_eb88de880b2f964a6b28ddf8468fb348.jpg

ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики организовала доставку питьевой воды в районы у линии соприкосновения, которые обеспечивались водоснабжением с подконтрольной Киеву территории, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Киев 3 ноября из-за аварии прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции, в результате чего была сокращена подача воды в ряд населенных пунктов ЛНР. Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева."Третьего ноября украинская сторона полностью прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР", - заявил представитель оборонного ведомства республики, добавив, что это "усугубило положение с водоснабжением целого ряда" районов у линии соприкосновения.Он уточнил, что командование Народной милиции в оперативном порядке организовала работу по доставке питьевой воды в районы, оставшиеся без подачи воды с подконтрольной Киеву территории.

https://ria.ru/20211106/donbass-1757854142.html

https://ria.ru/20211105/obstrel-1757813574.html

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр