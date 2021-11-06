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Народная милиция ЛНР доставила воду в районы у линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР доставила воду в районы у линии соприкосновения - РИА Новости, 06.11.2021
Народная милиция ЛНР доставила воду в районы у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики организовала доставку питьевой воды в районы у линии соприкосновения, которые обеспечивались... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:12
2021-11-06T10:12
в мире
киев
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики организовала доставку питьевой воды в районы у линии соприкосновения, которые обеспечивались водоснабжением с подконтрольной Киеву территории, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Киев 3 ноября из-за аварии прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции, в результате чего была сокращена подача воды в ряд населенных пунктов ЛНР. Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева."Третьего ноября украинская сторона полностью прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР", - заявил представитель оборонного ведомства республики, добавив, что это "усугубило положение с водоснабжением целого ряда" районов у линии соприкосновения.Он уточнил, что командование Народной милиции в оперативном порядке организовала работу по доставке питьевой воды в районы, оставшиеся без подачи воды с подконтрольной Киеву территории.
https://ria.ru/20211106/donbass-1757854142.html
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киев
луганская народная республика
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в мире, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:12 06.11.2021
 
Народная милиция ЛНР доставила воду в районы у линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР доставила питьевую воду в районы у линии соприкосновения в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики организовала доставку питьевой воды в районы у линии соприкосновения, которые обеспечивались водоснабжением с подконтрольной Киеву территории, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Киев 3 ноября из-за аварии прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции, в результате чего была сокращена подача воды в ряд населенных пунктов ЛНР. Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
08:31
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
"Третьего ноября украинская сторона полностью прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР", - заявил представитель оборонного ведомства республики, добавив, что это "усугубило положение с водоснабжением целого ряда" районов у линии соприкосновения.
Он уточнил, что командование Народной милиции в оперативном порядке организовала работу по доставке питьевой воды в районы, оставшиеся без подачи воды с подконтрольной Киеву территории.
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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