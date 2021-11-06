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Захарова рассказала о диалоге с США по стратегической стабильности

Захарова рассказала о диалоге с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 06.11.2021

Захарова рассказала о диалоге с США по стратегической стабильности

Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на разногласия, работа идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T21:32

2021-11-06T21:32

2021-11-06T21:51

вашингтон (город)

москва

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

джо байден

мария захарова

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на разногласия, работа идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Действительно, состоялся ряд консультаций, и 28 июля, и 30 сентября. Речь идет о межмидовских обменах, делегациях. Соответственно, есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп , в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идет", - сказала дипломат в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США заявили, что намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.Стороны провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности. По итогам последней встречи стороны договорились создать две рабочие группы.

https://ria.ru/20211025/stratstabilnost-1756226169.html

вашингтон (город)

москва

россия

сша

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вашингтон (город), москва, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, джо байден, мария захарова