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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/diagnoz-1757847409.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
У коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно, заявила РИА Новости РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:31
2021-11-06T07:22
распространение коронавируса
общество
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наталья пшеничная
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. У коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.Пшеничная пояснила, что если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя коронавирус, особенно если несколько дней назад контактировал с больным. Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ, уточнила эксперт.Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. Признание переболевшим тех, кто перенес коронавирус, но не обращался к врачам, и выдача им QR-кода не поддерживается ВОЗ и является неправильным, отметил он.
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общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
03:31 06.11.2021 (обновлено: 07:22 06.11.2021)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19

Врач Роспотребнадзора Пшеничная: поставить диагноз COVID-19 можно только с помощью теста

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. У коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.
"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно", - сказала она.
Пшеничная пояснила, что если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя коронавирус, особенно если несколько дней назад контактировал с больным. Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ, уточнила эксперт.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. Признание переболевшим тех, кто перенес коронавирус, но не обращался к врачам, и выдача им QR-кода не поддерживается ВОЗ и является неправильным, отметил он.
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Распространение коронавирусаОбществоВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья Пшеничная
 
 
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