https://ria.ru/20211106/diagnoz-1757847409.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19

У коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно, заявила РИА Новости РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T03:31

2021-11-06T03:31

2021-11-06T07:22

распространение коронавируса

общество

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

наталья пшеничная

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. У коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.Пшеничная пояснила, что если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя коронавирус, особенно если несколько дней назад контактировал с больным. Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ, уточнила эксперт.Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. Признание переболевшим тех, кто перенес коронавирус, но не обращался к врачам, и выдача им QR-кода не поддерживается ВОЗ и является неправильным, отметил он.

https://ria.ru/20211103/testirovanie-1757539551.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная