https://ria.ru/20211106/bkl-1757864404.html
В Москве начали подготовку к благоустройству у станции БКЛ "Кунцевская"
В Москве начали подготовку к благоустройству у станции БКЛ "Кунцевская" - РИА Новости, 06.11.2021
В Москве начали подготовку к благоустройству у станции БКЛ "Кунцевская"
Инженерная подготовка к благоустройству возле станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро стартовала в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:40
2021-11-06T11:40
2021-11-06T11:40
общество
москва
петр бирюков
рублевское шоссе
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Инженерная подготовка к благоустройству возле станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро стартовала в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская", - сообщил он.Он отметил, что работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Мазиловская, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, на территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей."Перед началом основных работ по благоустройству необходимо провести ремонт и замену инженерных сетей и коммуникаций. Запланирована прокладка более 18 километров сетей освещения и электроснабжения, свыше 80 метров сетей водостока, почти 400 метров кабеля для подключения светофоров", - пояснил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства обновят тротуары и заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Все воздушные провода уберут под землю в специальные коллекторы.Вдоль улицы Ивана Франко планируется организовать новые точки притяжения - регулярный сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками, пространство с искусственными холмами с ветряками, амфитеатр с деревянными настилами для отдыха. Зону возле небольшого пруда оформят в стиле японского сада, сделают мостики.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что место ожидания общественного транспорта напротив метро "Кунцевская" (выход 2) Филевской линии планируется превратить в площадь, которую украсят арт-объектом в виде фигуры из металлических труб, похожей на ракушку.На пересечении Мазиловской и Малой Филевской планируется сделать новый небольшой сквер с прогулочной дорожкой, зонами отдыха, двумя перголами с качелями и столиками."В рамках благоустройства для комфорта и безопасности горожан организуют новые парковочные места, дополнительные наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, установят почти 500 фонарей с энергосберегающими лампами. Будут организованы 10 мест для велопарковки, установлены четыре современных остановочных павильона", - отметил Бирюков.По его словам, особое внимание уделят озеленению – запланировано дополнительно высадить 280 деревьев и почти 2,5 тысячи кустарников, разбить почти 120 тысяч квадратных метров газона и свыше 2,7 тысячи квадратных метров цветников.Завершить все работы планируется в следующем году.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/bkl-1753585462.html
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общество, москва, петр бирюков, рублевское шоссе
В Москве начали подготовку к благоустройству у станции БКЛ "Кунцевская"
В Москве начали инженерную подготовку к благоустройству у станции БКЛ "Кунцевская"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Инженерная подготовка к благоустройству возле станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро стартовала в Москве
, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская", - сообщил он.
Он отметил, что работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Мазиловская, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе
до Мазиловской улицы, на территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей.
"Перед началом основных работ по благоустройству необходимо провести ремонт и замену инженерных сетей и коммуникаций. Запланирована прокладка более 18 километров сетей освещения и электроснабжения, свыше 80 метров сетей водостока, почти 400 метров кабеля для подключения светофоров", - пояснил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства обновят тротуары и заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Все воздушные провода уберут под землю в специальные коллекторы.
Вдоль улицы Ивана Франко планируется организовать новые точки притяжения - регулярный сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками, пространство с искусственными холмами с ветряками, амфитеатр с деревянными настилами для отдыха. Зону возле небольшого пруда оформят в стиле японского сада, сделают мостики.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что место ожидания общественного транспорта напротив метро "Кунцевская" (выход 2) Филевской линии планируется превратить в площадь, которую украсят арт-объектом в виде фигуры из металлических труб, похожей на ракушку.
На пересечении Мазиловской и Малой Филевской планируется сделать новый небольшой сквер с прогулочной дорожкой, зонами отдыха, двумя перголами с качелями и столиками.
"В рамках благоустройства для комфорта и безопасности горожан организуют новые парковочные места, дополнительные наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, установят почти 500 фонарей с энергосберегающими лампами. Будут организованы 10 мест для велопарковки, установлены четыре современных остановочных павильона", - отметил Бирюков.
По его словам, особое внимание уделят озеленению – запланировано дополнительно высадить 280 деревьев и почти 2,5 тысячи кустарников, разбить почти 120 тысяч квадратных метров газона и свыше 2,7 тысячи квадратных метров цветников.
Завершить все работы планируется в следующем году.