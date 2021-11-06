https://ria.ru/20211106/avtomobili-1757849086.html
СМИ: Apple наняла для разработки собственных авто экс-сотрудников Tesla
СМИ: Apple наняла для разработки собственных авто экс-сотрудников Tesla - РИА Новости, 06.11.2021
СМИ: Apple наняла для разработки собственных авто экс-сотрудников Tesla
Американская корпорация Apple пытается усилить свои конкурентные позиции относительно компании Tesla в сфере разработки технологий беспилотных автомобилей,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T05:35
2021-11-06T05:35
2021-11-06T05:35
технологии
наука
apple
tesla motors
автомобили
илон маск
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американская корпорация Apple пытается усилить свои конкурентные позиции относительно компании Tesla в сфере разработки технологий беспилотных автомобилей, нанимает бывших сотрудников Tesla, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По данным источников, в Apple перешел инженер-разработчик Кристофер Мур, он будет заниматься разработкой программного обеспечения для автомобилей. Мур войдет в команду, которой руководит еще один бывший сотрудник Tesla Стюарт Бауэрс, возглавлявший департамент по беспилотникам в компании Илона Маска."Этот шаг говорит о том, что Apple движется вперед в попытках разработать технологии беспилотных автомобилей в гонке с высокими ставками с такими автопроизводителями как Tesla", - пишет агентство. При этом оно подчеркивает, что компания никогда публично не раскрывала свои планы о работе в этой сфере.Apple отказалась давать комментарии агентству.Агентство напоминает, что Мур критически высказывался о потенциале программного обеспечения беспилотников Tesla. Комментируя слова Илона Маска о том, что компания близка к разработке полностью независимых от человека беспилотных автомобилей, Мур заявил, что амбиции Маска не соответствуют "инженерной реальности".Ранее агентство сообщало, что Apple ведет переговоры с потенциальными поставщиками лазерных сканеров пространства, известных как лидары, чтобы использовать их в собственных беспилотных автомобилях. Агентство поясняет, что Apple несколько лет работала над проектом беспилотных автомобилей и значительную часть необходимого программного обеспечения компания разработала самостоятельно.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20210215/apple-1597477658.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/hyundai-1596483010.html
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технологии, наука, apple, tesla motors, автомобили, илон маск
СМИ: Apple наняла для разработки собственных авто экс-сотрудников Tesla
Блумберг: Apple наняла для разработки собственных беспилотных авто экс-сотрудников Tesla
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Американская корпорация Apple пытается усилить свои конкурентные позиции относительно компании Tesla в сфере разработки технологий беспилотных автомобилей, нанимает бывших сотрудников Tesla, передает агентство Блумберг
со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, в Apple перешел инженер-разработчик Кристофер Мур, он будет заниматься разработкой программного обеспечения для автомобилей. Мур войдет в команду, которой руководит еще один бывший сотрудник Tesla Стюарт Бауэрс, возглавлявший департамент по беспилотникам в компании Илона Маска.
"Этот шаг говорит о том, что Apple движется вперед в попытках разработать технологии беспилотных автомобилей в гонке с высокими ставками с такими автопроизводителями как Tesla", - пишет агентство. При этом оно подчеркивает, что компания никогда публично не раскрывала свои планы о работе в этой сфере.
Apple отказалась давать комментарии агентству.
Агентство напоминает, что Мур критически высказывался о потенциале программного обеспечения беспилотников Tesla. Комментируя слова Илона Маска о том, что компания близка к разработке полностью независимых от человека беспилотных автомобилей, Мур заявил, что амбиции Маска не соответствуют "инженерной реальности".
Ранее агентство сообщало, что Apple ведет переговоры с потенциальными поставщиками лазерных сканеров пространства, известных как лидары, чтобы использовать их в собственных беспилотных автомобилях. Агентство поясняет, что Apple несколько лет работала над проектом беспилотных автомобилей и значительную часть необходимого программного обеспечения компания разработала самостоятельно.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.