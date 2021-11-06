https://ria.ru/20211106/avtomobili-1757849086.html

СМИ: Apple наняла для разработки собственных авто экс-сотрудников Tesla

СМИ: Apple наняла для разработки собственных авто экс-сотрудников Tesla - РИА Новости, 06.11.2021

СМИ: Apple наняла для разработки собственных авто экс-сотрудников Tesla

Американская корпорация Apple пытается усилить свои конкурентные позиции относительно компании Tesla в сфере разработки технологий беспилотных автомобилей,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T05:35

2021-11-06T05:35

2021-11-06T05:35

технологии

наука

apple

tesla motors

автомобили

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американская корпорация Apple пытается усилить свои конкурентные позиции относительно компании Tesla в сфере разработки технологий беспилотных автомобилей, нанимает бывших сотрудников Tesla, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По данным источников, в Apple перешел инженер-разработчик Кристофер Мур, он будет заниматься разработкой программного обеспечения для автомобилей. Мур войдет в команду, которой руководит еще один бывший сотрудник Tesla Стюарт Бауэрс, возглавлявший департамент по беспилотникам в компании Илона Маска."Этот шаг говорит о том, что Apple движется вперед в попытках разработать технологии беспилотных автомобилей в гонке с высокими ставками с такими автопроизводителями как Tesla", - пишет агентство. При этом оно подчеркивает, что компания никогда публично не раскрывала свои планы о работе в этой сфере.Apple отказалась давать комментарии агентству.Агентство напоминает, что Мур критически высказывался о потенциале программного обеспечения беспилотников Tesla. Комментируя слова Илона Маска о том, что компания близка к разработке полностью независимых от человека беспилотных автомобилей, Мур заявил, что амбиции Маска не соответствуют "инженерной реальности".Ранее агентство сообщало, что Apple ведет переговоры с потенциальными поставщиками лазерных сканеров пространства, известных как лидары, чтобы использовать их в собственных беспилотных автомобилях. Агентство поясняет, что Apple несколько лет работала над проектом беспилотных автомобилей и значительную часть необходимого программного обеспечения компания разработала самостоятельно.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20210215/apple-1597477658.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/hyundai-1596483010.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, наука, apple, tesla motors, автомобили, илон маск