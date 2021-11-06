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Астраханская область не планирует продление нерабочих дней
Астраханская область не планирует продление нерабочих дней - РИА Новости, 06.11.2021
Астраханская область не планирует продление нерабочих дней
Продление выходных дней после 7 ноября в Астраханской области не планируется, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:58
2021-11-06T10:58
2021-11-06T10:58
распространение коронавируса
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Продление выходных дней после 7 ноября в Астраханской области не планируется, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."С учетом всех фактов областное правительство не планирует продление нерабочих дней после 7 ноября, а школьники выйдут на занятия после окончания каникул", - написал он в Instagram. Губернатор пояснил, что за минувшую неделю, когда в регионе действовал ряд дополнительных ограничений, ситуацию с распространением COVID-19 удалось частично стабилизировать."Я благодарен всем, кто услышал наш призыв использовать эту неделю, чтобы найти время и поставить прививку. Впервые обратившихся - более 17 тысяч", - отметил он. Всего в области вакцинировано около 380 тысяч человек – это более 60% от планового показателя, или половина взрослого населения.Тем не менее, в области сохраняются уже введенные ограничения для лиц старшего возраста. Будет расширен список организаций, где услуги будут предоставляться только при предъявлении QR-кода.Кроме того, будет расширен коечный фонд для лечения больных коронавирусом. "Мы перевели для лечения пациентов с COVID-19 уже 2085 коек. Но полагаем, что понадобится около 2300", - написал губернатор. В связи с этим плановую и неотложную помощь в Астрахани переведут в горбольницы №2 и №3, а Александро-Мариинскую областную клиническую больницу переведут в режим ковидного госпиталя.
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астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Астраханская область не планирует продление нерабочих дней
Астраханская область не планирует продление нерабочих дней после 7 ноября