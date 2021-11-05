https://ria.ru/20211105/yanukovich-1757801653.html

Адвокат Януковича опроверг сообщение о новом подозрении в его адрес

Адвокат Януковича опроверг сообщение о новом подозрении в его адрес - РИА Новости, 05.11.2021

Адвокат Януковича опроверг сообщение о новом подозрении в его адрес

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявила, что госбюро расследований не сообщало экс-президенту никаких новых подозрений, это очередной фейк... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:50

2021-11-05T14:50

2021-11-05T15:15

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виктор янукович

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявила, что госбюро расследований не сообщало экс-президенту никаких новых подозрений, это очередной фейк правоохранителей, заявил РИА Новости адвокат Виталий Сердюк в пятницу.Госбюро расследований Украины в пятницу заявило, что сообщило Януковичу новое подозрение по событиям "евромайдана" в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ."Распространенная государственным бюро расследований информация о якобы сообщении сегодня 5 ноября 2021 года Виктору Януковичу подозрения как руководителю организованной преступной группы – очередной фейк со стороны правоохранительных органов. Никакие документы ни самому Виктору Януковичу, ни его представителям вручены не были", - сказал Сердюк.По его словам, правоохранительные органы с февраля 2014 года дезинформируют общество о якобы причастности Виктора Януковича к гибелям людей во время трагических событий в 2014 году на Майдане и об их расследовании."На этом фоне очень странно слышать о каких-то подозрениях после почти восьми лет расследования", - добавил адвокат.Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

https://ria.ru/20211013/yanukovich-1754424649.html

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в мире, украина, виктор янукович