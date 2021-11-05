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ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол
ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол - РИА Новости, 05.11.2021
ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол
Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы сделать южноафриканское вино в России популярным, как кока-кола, чтобы оно... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:10
2021-11-05T11:51
экономика
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россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы сделать южноафриканское вино в России популярным, как кока-кола, чтобы оно продавалось в каждом ресторане."Очень скоро мы в России сделаем то, что Coca-Cola сделала во всем мире. Вы знаете их стратегию? Иметь бутылку кока-колы в каждой деревне. Вы можете поехать куда угодно в мире и найдете там бутылку колы. Мы сделаем то же самое с южноафриканскими винами в России. Бутылку южноафриканского вина в каждый ресторан России!" - сказал он.При этом посол отметил, что изменение законодательства РФ в области сертификации вин не останавливает и не пугает поставщиков из ЮАР. По его словам, ЮАР занимает седьмое место в мире по производству вина и третье место в России, судя по доле рынка."Но мы до сих пор только на верхушке айсберга, потому что когда мы говорим о российском рынке, мы имеем в виду только Москву и Санкт-Петербург. На Урале люди плачут – у них нет южноафриканских вин. Россия – это огромный рынок, он не ограничивается двумя городами. Именно поэтому мы посещаем центральную Россию, Дальний Восток. Месяц назад мы были во Владивостоке – там нет ни одного серьезного ресторана, где бы не было бутылочки южноафриканского вина", - добавил он.Он пояснил, что конкурентное преимущество южноафриканских вин в сочетании цены и качества.По его словам, отдаленность ЮАР при транспортировке в РФ не имеет значения, так как речь идет об оптовых поставках. "Это нас не отпугивает, не останавливает. Цена зависит в данном случае от объемов поставок, за счет этого она снижается. Наша стратегия заключается в оптовых поставках", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210427/putin-1730097855.html
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экономика, юар, владивосток, москва, россия
08:10 05.11.2021 (обновлено: 11:51 05.11.2021)
 
ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол

ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, как кока-кола

© Depositphotos / AntonMatyukhaВино
Вино - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы сделать южноафриканское вино в России популярным, как кока-кола, чтобы оно продавалось в каждом ресторане.
"Очень скоро мы в России сделаем то, что Coca-Cola сделала во всем мире. Вы знаете их стратегию? Иметь бутылку кока-колы в каждой деревне. Вы можете поехать куда угодно в мире и найдете там бутылку колы. Мы сделаем то же самое с южноафриканскими винами в России. Бутылку южноафриканского вина в каждый ресторан России!" - сказал он.
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При этом посол отметил, что изменение законодательства РФ в области сертификации вин не останавливает и не пугает поставщиков из ЮАР. По его словам, ЮАР занимает седьмое место в мире по производству вина и третье место в России, судя по доле рынка.
"Но мы до сих пор только на верхушке айсберга, потому что когда мы говорим о российском рынке, мы имеем в виду только Москву и Санкт-Петербург. На Урале люди плачут – у них нет южноафриканских вин. Россия – это огромный рынок, он не ограничивается двумя городами. Именно поэтому мы посещаем центральную Россию, Дальний Восток. Месяц назад мы были во Владивостоке – там нет ни одного серьезного ресторана, где бы не было бутылочки южноафриканского вина", - добавил он.
Он пояснил, что конкурентное преимущество южноафриканских вин в сочетании цены и качества.
"Просто пойдите в первый попавшийся винный магазин и посмотрите, какие вина там есть – 1-1,5 тысячи бутылок южноафриканских вин, 200 различных марок, которые начинаются от 640 и заканчиваются 7 тысячами рублей за бутылку. В магазине нам говорят, что они постоянно пополняют запасы более дешевого вина, каждую неделю. Цена и качество сочетаются в южноафриканском вине. Не смотрите на цену, думая, что вино за 600 рублей плохое, а за 4 тысячи хорошее. То, что стоит 600 рублей, может потягаться с лучшим итальянским вином, если называть конкретную страну", - заверил посол.
По его словам, отдаленность ЮАР при транспортировке в РФ не имеет значения, так как речь идет об оптовых поставках. "Это нас не отпугивает, не останавливает. Цена зависит в данном случае от объемов поставок, за счет этого она снижается. Наша стратегия заключается в оптовых поставках", - подчеркнул посол.
Читайте полный текст интервью >>
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