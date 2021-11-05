https://ria.ru/20211105/vino-1757772268.html
ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол
ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол - РИА Новости, 05.11.2021
ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол
Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы сделать южноафриканское вино в России популярным, как кока-кола, чтобы оно... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:10
2021-11-05T08:10
2021-11-05T11:51
экономика
юар
владивосток
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601524798_0:75:3068:1801_1920x0_80_0_0_becf8035a9b90c622c4185fccc0527d7.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы сделать южноафриканское вино в России популярным, как кока-кола, чтобы оно продавалось в каждом ресторане."Очень скоро мы в России сделаем то, что Coca-Cola сделала во всем мире. Вы знаете их стратегию? Иметь бутылку кока-колы в каждой деревне. Вы можете поехать куда угодно в мире и найдете там бутылку колы. Мы сделаем то же самое с южноафриканскими винами в России. Бутылку южноафриканского вина в каждый ресторан России!" - сказал он.При этом посол отметил, что изменение законодательства РФ в области сертификации вин не останавливает и не пугает поставщиков из ЮАР. По его словам, ЮАР занимает седьмое место в мире по производству вина и третье место в России, судя по доле рынка."Но мы до сих пор только на верхушке айсберга, потому что когда мы говорим о российском рынке, мы имеем в виду только Москву и Санкт-Петербург. На Урале люди плачут – у них нет южноафриканских вин. Россия – это огромный рынок, он не ограничивается двумя городами. Именно поэтому мы посещаем центральную Россию, Дальний Восток. Месяц назад мы были во Владивостоке – там нет ни одного серьезного ресторана, где бы не было бутылочки южноафриканского вина", - добавил он.Он пояснил, что конкурентное преимущество южноафриканских вин в сочетании цены и качества.По его словам, отдаленность ЮАР при транспортировке в РФ не имеет значения, так как речь идет об оптовых поставках. "Это нас не отпугивает, не останавливает. Цена зависит в данном случае от объемов поставок, за счет этого она снижается. Наша стратегия заключается в оптовых поставках", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210427/putin-1730097855.html
https://ria.ru/20200225/1565185365.html
юар
владивосток
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601524798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c61a88315536df1fef6736788ae6ee1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юар, владивосток, москва, россия
08:10 05.11.2021 (обновлено: 11:51 05.11.2021)
ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол
ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, как кока-кола
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Посол ЮАР
в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы сделать южноафриканское вино в России
популярным, как кока-кола, чтобы оно продавалось в каждом ресторане.
"Очень скоро мы в России сделаем то, что Coca-Cola сделала во всем мире. Вы знаете их стратегию? Иметь бутылку кока-колы в каждой деревне. Вы можете поехать куда угодно в мире и найдете там бутылку колы. Мы сделаем то же самое с южноафриканскими винами в России. Бутылку южноафриканского вина в каждый ресторан России!" - сказал он.
При этом посол отметил, что изменение законодательства РФ в области сертификации вин не останавливает и не пугает поставщиков из ЮАР. По его словам, ЮАР занимает седьмое место в мире по производству вина и третье место в России, судя по доле рынка.
"Но мы до сих пор только на верхушке айсберга, потому что когда мы говорим о российском рынке, мы имеем в виду только Москву
и Санкт-Петербург
. На Урале люди плачут – у них нет южноафриканских вин. Россия – это огромный рынок, он не ограничивается двумя городами. Именно поэтому мы посещаем центральную Россию, Дальний Восток
. Месяц назад мы были во Владивостоке
– там нет ни одного серьезного ресторана, где бы не было бутылочки южноафриканского вина", - добавил он.
Он пояснил, что конкурентное преимущество южноафриканских вин в сочетании цены и качества.
"Просто пойдите в первый попавшийся винный магазин и посмотрите, какие вина там есть – 1-1,5 тысячи бутылок южноафриканских вин, 200 различных марок, которые начинаются от 640 и заканчиваются 7 тысячами рублей за бутылку. В магазине нам говорят, что они постоянно пополняют запасы более дешевого вина, каждую неделю. Цена и качество сочетаются в южноафриканском вине. Не смотрите на цену, думая, что вино за 600 рублей плохое, а за 4 тысячи хорошее. То, что стоит 600 рублей, может потягаться с лучшим итальянским вином, если называть конкретную страну", - заверил посол.
По его словам, отдаленность ЮАР при транспортировке в РФ не имеет значения, так как речь идет об оптовых поставках. "Это нас не отпугивает, не останавливает. Цена зависит в данном случае от объемов поставок, за счет этого она снижается. Наша стратегия заключается в оптовых поставках", - подчеркнул посол.