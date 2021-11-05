https://ria.ru/20211105/vino-1757772268.html

ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол

ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол - РИА Новости, 05.11.2021

ЮАР хочет сделать свое вино в России популярным, заявил посол

Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы сделать южноафриканское вино в России популярным, как кока-кола, чтобы оно... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:10

2021-11-05T08:10

2021-11-05T11:51

экономика

юар

владивосток

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601524798_0:75:3068:1801_1920x0_80_0_0_becf8035a9b90c622c4185fccc0527d7.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы сделать южноафриканское вино в России популярным, как кока-кола, чтобы оно продавалось в каждом ресторане."Очень скоро мы в России сделаем то, что Coca-Cola сделала во всем мире. Вы знаете их стратегию? Иметь бутылку кока-колы в каждой деревне. Вы можете поехать куда угодно в мире и найдете там бутылку колы. Мы сделаем то же самое с южноафриканскими винами в России. Бутылку южноафриканского вина в каждый ресторан России!" - сказал он.При этом посол отметил, что изменение законодательства РФ в области сертификации вин не останавливает и не пугает поставщиков из ЮАР. По его словам, ЮАР занимает седьмое место в мире по производству вина и третье место в России, судя по доле рынка."Но мы до сих пор только на верхушке айсберга, потому что когда мы говорим о российском рынке, мы имеем в виду только Москву и Санкт-Петербург. На Урале люди плачут – у них нет южноафриканских вин. Россия – это огромный рынок, он не ограничивается двумя городами. Именно поэтому мы посещаем центральную Россию, Дальний Восток. Месяц назад мы были во Владивостоке – там нет ни одного серьезного ресторана, где бы не было бутылочки южноафриканского вина", - добавил он.Он пояснил, что конкурентное преимущество южноафриканских вин в сочетании цены и качества.По его словам, отдаленность ЮАР при транспортировке в РФ не имеет значения, так как речь идет об оптовых поставках. "Это нас не отпугивает, не останавливает. Цена зависит в данном случае от объемов поставок, за счет этого она снижается. Наша стратегия заключается в оптовых поставках", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210427/putin-1730097855.html

https://ria.ru/20200225/1565185365.html

юар

владивосток

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, юар, владивосток, москва, россия