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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211105/varfolomey-1757834216.html
Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы
Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы - РИА Новости, 05.11.2021
Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы
Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке после установки стента, сообщил архиепископ Америки Элпидофор. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:18
2021-11-05T22:18
религия
сша
нью-йорк (город)
джо байден
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке после установки стента, сообщил архиепископ Америки Элпидофор.Варфоломей был госпитализирован 3 ноября, ему установили стент для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение."Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении", - написал Элпидофор в Twitter.Ожидается, что из США Варфоломей вылетит в воскресенье, 7 ноября.Варфоломей с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. На следующий день после прибытия он был госпитализирован после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, на следующий день он был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом.
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сша, нью-йорк (город), джо байден, университет джорджа вашингтона
22:18 05.11.2021
 
Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы

Константинопольского патриарха Варфоломея выписали из больницы в США после стентирования

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонстантинопольский патриарх Варфоломей
Константинопольский патриарх Варфоломей - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке после установки стента, сообщил архиепископ Америки Элпидофор.
Варфоломей был госпитализирован 3 ноября, ему установили стент для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение.
"Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении", - написал Элпидофор в Twitter.
Ожидается, что из США Варфоломей вылетит в воскресенье, 7 ноября.
Варфоломей с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. На следующий день после прибытия он был госпитализирован после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, на следующий день он был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом.
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 11:10Религия
Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете
 
РелигияСШАНью-Йорк (город)Джо БайденУниверситет Джорджа Вашингтона
 
 
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