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Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы
Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы - РИА Новости, 05.11.2021
Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы
Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке после установки стента, сообщил архиепископ Америки Элпидофор. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:18
2021-11-05T22:18
2021-11-05T22:18
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нью-йорк (город)
джо байден
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке после установки стента, сообщил архиепископ Америки Элпидофор.Варфоломей был госпитализирован 3 ноября, ему установили стент для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение."Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении", - написал Элпидофор в Twitter.Ожидается, что из США Варфоломей вылетит в воскресенье, 7 ноября.Варфоломей с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. На следующий день после прибытия он был госпитализирован после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотной программы мероприятий. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, на следующий день он был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом.
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сша, нью-йорк (город), джо байден, университет джорджа вашингтона
Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы
Константинопольского патриарха Варфоломея выписали из больницы в США после стентирования