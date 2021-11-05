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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757780148.html
Во Вьетнаме от коронавируса по ошибке вакцинировали 18 младенцев
Во Вьетнаме от коронавируса по ошибке вакцинировали 18 младенцев - РИА Новости, 05.11.2021
Во Вьетнаме от коронавируса по ошибке вакцинировали 18 младенцев
Медики в столице Вьетнама Ханое по ошибке сделали 18 детям в возрасте двух-шести месяцев прививку от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:30
2021-11-05T10:30
распространение коронавируса
в мире
ханой
вьетнам
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Медики в столице Вьетнама Ханое по ошибке сделали 18 детям в возрасте двух-шести месяцев прививку от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech, сообщает местное издание Vietnam News.По данным органов здравоохранения Ханоя, инцидент произошел ранее на этой неделе в одном из районов города. После того как об ошибочной вакцинации узнал департамент здравоохранения столицы, детей перевели в больницу на обследование и для прохождения лечения.По словам специалистов Национальной детской больницы в Ханое, состояние вакцинированных младенцев стабильное. Тем не менее, у некоторые из них после прививки повысилась температура, а в месте укола появилось покраснение и припухлость, хотя это обычные последствия вакцинации, отмечает издание.Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг вечером в четверг посетил больницу и навестил детей. Он призвал усилить надзор для предотвращения подобных случаев в будущем, и строго наказать виновных в проведении ошибочной вакцинации.В свою очередь, министерство здравоохранения Вьетнама попросило столичный депздрав изучить причины, приведшие к ошибке, и определить тех, кто несет ответственность за произошедшее. Разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом в третьей фазе клинических испытаний. Применение вакцины одобрено в десятках стран, некоторые государства разрешили использование препарата для вакцинации детей и подростков.В ноябре медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет.
https://ria.ru/20211104/astrazeneca-1757687783.html
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в мире, ханой, вьетнам, коронавирус covid-19
10:30 05.11.2021
 
Во Вьетнаме от коронавируса по ошибке вакцинировали 18 младенцев

Вьетнамские медики по ошибке вакцинировали 18 детей от двух до шести месяцев от COVID-19

© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Flickr / Ian Fuller
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Медики в столице Вьетнама Ханое по ошибке сделали 18 детям в возрасте двух-шести месяцев прививку от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech, сообщает местное издание Vietnam News.
По данным органов здравоохранения Ханоя, инцидент произошел ранее на этой неделе в одном из районов города. После того как об ошибочной вакцинации узнал департамент здравоохранения столицы, детей перевели в больницу на обследование и для прохождения лечения.
По словам специалистов Национальной детской больницы в Ханое, состояние вакцинированных младенцев стабильное. Тем не менее, у некоторые из них после прививки повысилась температура, а в месте укола появилось покраснение и припухлость, хотя это обычные последствия вакцинации, отмечает издание.
Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг вечером в четверг посетил больницу и навестил детей. Он призвал усилить надзор для предотвращения подобных случаев в будущем, и строго наказать виновных в проведении ошибочной вакцинации.
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В свою очередь, министерство здравоохранения Вьетнама попросило столичный депздрав изучить причины, приведшие к ошибке, и определить тех, кто несет ответственность за произошедшее.
Разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом в третьей фазе клинических испытаний. Применение вакцины одобрено в десятках стран, некоторые государства разрешили использование препарата для вакцинации детей и подростков.
В ноябре медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет.
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