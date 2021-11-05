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Наука
https://ria.ru/20211105/tualet-1757827547.html
Возвращающимся на Землю астронавтам НАСА запретят пользоваться туалетом
Возвращающимся на Землю астронавтам НАСА запретят пользоваться туалетом - РИА Новости, 05.11.2021
Возвращающимся на Землю астронавтам НАСА запретят пользоваться туалетом
Экипаж корабля Crew Dragon, который в ближайшие дни покинет Международную космическую станцию (МКС), не сможет по дороге на Землю пользоваться туалетом,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T20:45
2021-11-05T23:47
наука
spacex
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Экипаж корабля Crew Dragon, который в ближайшие дни покинет Международную космическую станцию (МКС), не сможет по дороге на Землю пользоваться туалетом, подтвердила на брифинге в пятницу астронавт НАСА Меган МакАртур."Да, нам нельзя будет пользоваться туалетом Crew Dragon по дороге домой, конечно, это неудобно, но мы готовы справиться с этим. &lt;...&gt; В космических полетах много небольших сложностей, и это лишь еще одна из них, мы не очень об этом переживаем, и, думаю, у нас есть хороший план на этот случай", — сказала астронавт НАСА.Она не стала подробнее отвечать на вопрос о том, будут ли астронавты ограничивать себя в приеме жидкости накануне возвращения на Землю.Ранее стало известно о выявлении сбоя в работе туалетной системы на Crew Dragon в ходе полета космической миссии Inspiration4 в сентябре. Аналогичная проблема была выявлена и на Crew Dragon, который в апреле доставил на МКС миссию Crew-2. Как выяснила компания SpaceX, из-за отсоединения шланга в туалете в вентиляционную систему попала жидкость, что вызвало опасения в возможности возникновения коррозии корабля.Как сообщил в ходе брифинга астронавт НАСА Шейна Кимброу, по просьбе НАСА экипаж провел детальный осмотр и зафиксировал на видеокамеру состояние туалетной системы и панелей корабля. Полученные данные были переданы специалистам НАСА и SpaceX. Для ликвидации проблемы туалет на космическом корабле Crew Dragon, которому предстоит в ближайшие дни отправить на орбиту новый экипаж, был модернизирован: вместо соединений с трубками на нем была создана цельносварная конструкция, в которой исключено отсоединение деталей, сообщила SpaceX.Ранее планировалось, что старт третьей регулярной миссии на МКС корабля Crew Dragon состоится в конце октября, затем он многократно переносился. Сейчас старт планируется не ранее чем на 8 ноября. Возвращение на Землю экипажа Crew Dragon с астронавтами МакАртур, Кимброу, Тома Песке и японцем Акихико Хосиде запланировано на воскресенье 7 ноября. Они находятся на МКС с апреля.
https://ria.ru/20211004/mks-1753061417.html
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spacex, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
20:45 05.11.2021 (обновлено: 23:47 05.11.2021)
 
Возвращающимся на Землю астронавтам НАСА запретят пользоваться туалетом

Астронавты НАСА не смогут пользоваться туалетом при возвращении на Землю с МКС

© AP Photo / John RaouxРакета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / John Raoux
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Экипаж корабля Crew Dragon, который в ближайшие дни покинет Международную космическую станцию (МКС), не сможет по дороге на Землю пользоваться туалетом, подтвердила на брифинге в пятницу астронавт НАСА Меган МакАртур.
"Да, нам нельзя будет пользоваться туалетом Crew Dragon по дороге домой, конечно, это неудобно, но мы готовы справиться с этим. <...> В космических полетах много небольших сложностей, и это лишь еще одна из них, мы не очень об этом переживаем, и, думаю, у нас есть хороший план на этот случай", сказала астронавт НАСА.
Она не стала подробнее отвечать на вопрос о том, будут ли астронавты ограничивать себя в приеме жидкости накануне возвращения на Землю.
Ранее стало известно о выявлении сбоя в работе туалетной системы на Crew Dragon в ходе полета космической миссии Inspiration4 в сентябре. Аналогичная проблема была выявлена и на Crew Dragon, который в апреле доставил на МКС миссию Crew-2. Как выяснила компания SpaceX, из-за отсоединения шланга в туалете в вентиляционную систему попала жидкость, что вызвало опасения в возможности возникновения коррозии корабля.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 18:46Наука
На российском сегменте МКС заработал второй туалет
Как сообщил в ходе брифинга астронавт НАСА Шейна Кимброу, по просьбе НАСА экипаж провел детальный осмотр и зафиксировал на видеокамеру состояние туалетной системы и панелей корабля. Полученные данные были переданы специалистам НАСА и SpaceX. Для ликвидации проблемы туалет на космическом корабле Crew Dragon, которому предстоит в ближайшие дни отправить на орбиту новый экипаж, был модернизирован: вместо соединений с трубками на нем была создана цельносварная конструкция, в которой исключено отсоединение деталей, сообщила SpaceX.
Ранее планировалось, что старт третьей регулярной миссии на МКС корабля Crew Dragon состоится в конце октября, затем он многократно переносился. Сейчас старт планируется не ранее чем на 8 ноября. Возвращение на Землю экипажа Crew Dragon с астронавтами МакАртур, Кимброу, Тома Песке и японцем Акихико Хосиде запланировано на воскресенье 7 ноября. Они находятся на МКС с апреля.
SpaceX Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 10:27Наука
SpaceX модернизировала туалет на Crew Dragon
 
НаукаSpaceXНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико ХосидеШейн Кимброу
 
 
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