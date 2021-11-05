Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных
В Варшаве заявили о попытке белорусского военного выстрелить в сторону польских солдат
© AP Photo / Czarek SokolowskiПограничник на границе между Белоруссией и Польшей
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.
"Дальнейшие провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских солдат. К счастью, пистолет не сработал", - говорится в заявлении польского минобороны, опубликованном в Twitter.
Kolejne prowokacje na granicy. Wczoraj białoruski żołnierz próbował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy. Na szczęście broń nie wystrzeliła.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 5, 2021
Как сообщает ведомство, на расстоянии 100 метров от места происшествия произошел еще один инцидент.
"Пятеро вооруженных белорусов пытались сломать забор с криками о том, что будут стрелять по польским военным. После прибытия подкрепления - солдат и пограничной охраны Польши - белорусы отступили", - утверждает польское ведомство.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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