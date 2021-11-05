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Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных
Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных - РИА Новости, 05.11.2021
Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных
Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:39
2021-11-05T13:39
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
министерство обороны польши
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов."Дальнейшие провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских солдат. К счастью, пистолет не сработал", - говорится в заявлении польского минобороны, опубликованном в Twitter.Как сообщает ведомство, на расстоянии 100 метров от места происшествия произошел еще один инцидент.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, министерство обороны польши
13:39 05.11.2021
 
Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных

В Варшаве заявили о попытке белорусского военного выстрелить в сторону польских солдат

© AP Photo / Czarek SokolowskiПограничник на границе между Белоруссией и Польшей
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.
"Дальнейшие провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских солдат. К счастью, пистолет не сработал", - говорится в заявлении польского минобороны, опубликованном в Twitter.
Как сообщает ведомство, на расстоянии 100 метров от места происшествия произошел еще один инцидент.
"Пятеро вооруженных белорусов пытались сломать забор с криками о том, что будут стрелять по польским военным. После прибытия подкрепления - солдат и пограничной охраны Польши - белорусы отступили", - утверждает польское ведомство.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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