https://ria.ru/20211105/polsha-1757796680.html

Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных

Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных - РИА Новости, 05.11.2021

Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных

Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:39

2021-11-05T13:39

2021-11-05T13:39

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

министерство обороны польши

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов."Дальнейшие провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских солдат. К счастью, пистолет не сработал", - говорится в заявлении польского минобороны, опубликованном в Twitter.Как сообщает ведомство, на расстоянии 100 метров от места происшествия произошел еще один инцидент.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211030/belorussiya-1756984980.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, министерство обороны польши