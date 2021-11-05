https://ria.ru/20211105/pogoda-1757775124.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 05.11.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T09:14

2021-11-05T09:14

2021-11-05T09:14

общество

московская область (подмосковье)

погода

александр синенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами дождь. Температура в столице плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - плюс 8-13", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), погода, александр синенков