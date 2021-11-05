https://ria.ru/20211105/pogoda-1757775124.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 05.11.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:14
2021-11-05T09:14
2021-11-05T09:14
общество
московская область (подмосковье)
погода
александр синенков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами дождь. Температура в столице плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - плюс 8-13", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html
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общество, московская область (подмосковье), погода, александр синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются дожди и до 11 градусов тепла