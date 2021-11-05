Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/pogoda-1757775124.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 05.11.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:14
2021-11-05T09:14
общество
московская область (подмосковье)
погода
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами дождь. Температура в столице плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - плюс 8-13", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), погода, александр синенков
09:14 05.11.2021
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дожди и до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами дождь. Температура в столице плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - плюс 8-13", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Москва-река - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:44
Россиянам рассказали о погоде этой зимой
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)ПогодаАлександр Синенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
Лента новостейМолния
Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа