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Беспроводные наушники вызывают рак? У ученых есть ответ
Ученые развеяли главный миф об опасности беспроводных наушников - РИА Новости, 05.11.2021
Беспроводные наушники вызывают рак? У ученых есть ответ
Смартфоны, наушники и Bluetooth-гарнитуры имеют не самую хорошую репутацию, поскольку многие пользователи уверены, что излучение может спровоцировать развитие... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:07
2021-11-05T17:16
здоровье - общество
здоровье
apple airpods
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Смартфоны, наушники и Bluetooth-гарнитуры имеют не самую хорошую репутацию, поскольку многие пользователи уверены, что излучение может спровоцировать развитие серьезных заболеваний вплоть до опухолей мозга. Al-Arabiya разобрал самые распространенные стереотипы о мобильных устройствах.Как отмечают авторы материала, несколько ранних исследований подтвердили, что Bluetooth-устройства излучают меньше радиации, чем другие, но все равно повышают риск развития заболеваний, в частности онкологических. Однако затем ученые выяснили, что Bluetooth-гарнитуры и AirPods выделяют гораздо меньше излучений, чем сотовые телефоны либо рентгеновская аппаратура. К тому же Bluetooth относится к неионизирующим излучениям, не вызывающим каких-либо проблем со здоровьем или серьезных болезней. Более того, излучение от беспроводных наушников от десяти до 400 раз ниже допустимой нормы.Также специалисты изучили электромагнитное излучение, испускаемое Bluetooth-устройствами. Оно оказалось на таком низком уровне, что потенциальный риск ограничен только случаями, когда человек долго находится в непосредственном контакте с "излучателем".Эксперты напомнили, что наушники, вне зависимости от их механизма действия, при долгом и непрерывном использовании могут вызвать не столь сложные, но от этого не менее неприятные заболевания. В частности, у злоупотребляющих наушниками, Bluetooth-гарнитурами и AirPods могут наблюдаться нарушения слуха и частые головные боли.Чтобы избежать негативных последствий, специалисты перечислили правила использования наушников и смартфонов. Например, телефон лучше держать на расстоянии не менее 30 сантиметров от лица, чаще включать громкую связь, не экономить на производителе Bluetooth-гарнитур, а также не спать в наушниках и стараться убирать их дальше от тела, когда они не нужны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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здоровье - общество, здоровье, apple airpods
15:07 05.11.2021 (обновлено: 17:16 05.11.2021)
 
Ученые развеяли главный миф об опасности беспроводных наушников

Ученые узнали, повышают ли беспроводные наушники риск развития рака

© Depositphotos / VAKSMANPROБеспроводные наушники
Беспроводные наушники - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Depositphotos / VAKSMANPRO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Смартфоны, наушники и Bluetooth-гарнитуры имеют не самую хорошую репутацию, поскольку многие пользователи уверены, что излучение может спровоцировать развитие серьезных заболеваний вплоть до опухолей мозга. Al-Arabiya разобрал самые распространенные стереотипы о мобильных устройствах.
Как отмечают авторы материала, несколько ранних исследований подтвердили, что Bluetooth-устройства излучают меньше радиации, чем другие, но все равно повышают риск развития заболеваний, в частности онкологических. Однако затем ученые выяснили, что Bluetooth-гарнитуры и AirPods выделяют гораздо меньше излучений, чем сотовые телефоны либо рентгеновская аппаратура. К тому же Bluetooth относится к неионизирующим излучениям, не вызывающим каких-либо проблем со здоровьем или серьезных болезней. Более того, излучение от беспроводных наушников от десяти до 400 раз ниже допустимой нормы.
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Также специалисты изучили электромагнитное излучение, испускаемое Bluetooth-устройствами. Оно оказалось на таком низком уровне, что потенциальный риск ограничен только случаями, когда человек долго находится в непосредственном контакте с "излучателем".
Эксперты напомнили, что наушники, вне зависимости от их механизма действия, при долгом и непрерывном использовании могут вызвать не столь сложные, но от этого не менее неприятные заболевания. В частности, у злоупотребляющих наушниками, Bluetooth-гарнитурами и AirPods могут наблюдаться нарушения слуха и частые головные боли.
Чтобы избежать негативных последствий, специалисты перечислили правила использования наушников и смартфонов. Например, телефон лучше держать на расстоянии не менее 30 сантиметров от лица, чаще включать громкую связь, не экономить на производителе Bluetooth-гарнитур, а также не спать в наушниках и стараться убирать их дальше от тела, когда они не нужны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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