https://ria.ru/20211105/napadenie-1757798456.html

Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве

Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве - РИА Новости, 05.11.2021

Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве

Полиция установила отца несовершеннолетнего ребенка, на которого напали четверо в Новой Москве, сейчас с ним беседуют полицейские, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:04

2021-11-05T14:04

2021-11-05T15:55

происшествия

москва

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Полиция установила отца несовершеннолетнего ребенка, на которого напали четверо в Новой Москве, сейчас с ним беседуют полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД."Полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время сотрудниками проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события", — сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что остальных участников конфликта правоохранители еще ищут.Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин, предположительно, приезжих, на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20211105/izbienie-1757794617.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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