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Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве
Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве - РИА Новости, 05.11.2021
Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве
Полиция установила отца несовершеннолетнего ребенка, на которого напали четверо в Новой Москве, сейчас с ним беседуют полицейские, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:04
2021-11-05T14:04
2021-11-05T15:55
происшествия
москва
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Полиция установила отца несовершеннолетнего ребенка, на которого напали четверо в Новой Москве, сейчас с ним беседуют полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД."Полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время сотрудниками проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события", — сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что остальных участников конфликта правоохранители еще ищут.Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин, предположительно, приезжих, на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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происшествия, москва, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
14:04 05.11.2021 (обновлено: 15:55 05.11.2021)
Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве
Полиция нашла мужчину, на которого напали четверо неизвестных в Новой Москве