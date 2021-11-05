https://ria.ru/20211105/moskva-1757783714.html
В Москве выявили 6407 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6407 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве выявили 6407 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363), Подмосковье (2835), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:07
2021-11-05T11:07
2021-11-05T11:07
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752442272_381:593:1673:1320_1920x0_80_0_0_2413ffda2b568f4bf9d5f141a66e0296.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363), Подмосковье (2835), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6407, 2. Санкт-Петербург - 3363, 3. Московская область - 2835", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 36, Чукотском автономном округе - 19, Ненецком автономном округе - 17.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757613290.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752442272_529:542:1515:1281_1920x0_80_0_0_03e8537d19205a4a44107e8f2823a149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 6407 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6407 новых случаев заражения коронавирусом