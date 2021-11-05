https://ria.ru/20211105/moskva-1757783714.html

В Москве выявили 6407 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6407 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.11.2021

В Москве выявили 6407 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363), Подмосковье (2835), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:07

2021-11-05T11:07

2021-11-05T11:07

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363), Подмосковье (2835), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6407, 2. Санкт-Петербург - 3363, 3. Московская область - 2835", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 36, Чукотском автономном округе - 19, Ненецком автономном округе - 17.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757613290.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии