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Союзное государство
https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782610.html
Мезенцев назвал интеграционный декрет "прорывным решением"
Мезенцев назвал интеграционный декрет "прорывным решением" - РИА Новости, 05.11.2021
Мезенцев назвал интеграционный декрет "прорывным решением"
Подписание интеграционного декрета Союзного государства России и Белоруссии является прорывным решением, считает государственный секретарь Союзного государства... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:59
2021-11-05T10:59
союзное государство
в мире
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подписание интеграционного декрета Союзного государства России и Белоруссии является прорывным решением, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы все одинаково оцениваем: это историческое, прорывное решение об утверждении 28 союзных программ. Которые комплексно и масштабно обеспечат сближение экономического потенциала РФ и Республики Беларусь", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, это делается в том числе для того, "чтобы совместная конкурентноспособность национальных экономик была принципиально выше".В комментарии РИА Новости Мезенцев подчеркнул, что нормативными документами и союзным договором России и Белоруссии определено, что "институт декрета – это самый важный документ, который принимается в рамках Высшего государственного совета".Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.
https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782485.html
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в мире, белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
10:59 05.11.2021
 
Мезенцев назвал интеграционный декрет "прорывным решением"

Госсекретарь Союзного государства назвал интеграционный декрет "прорывным решением"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подписание интеграционного декрета Союзного государства России и Белоруссии является прорывным решением, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы все одинаково оцениваем: это историческое, прорывное решение об утверждении 28 союзных программ. Которые комплексно и масштабно обеспечат сближение экономического потенциала РФ и Республики Беларусь", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
10:57Союзное государство
Россия и Белоруссия станут примером для СНГ и ЕАЭС, заявил Мезенцев
По его словам, это делается в том числе для того, "чтобы совместная конкурентноспособность национальных экономик была принципиально выше".
В комментарии РИА Новости Мезенцев подчеркнул, что нормативными документами и союзным договором России и Белоруссии определено, что "институт декрета – это самый важный документ, который принимается в рамках Высшего государственного совета".
"Соответственно, значение того решения, которое сегодня принято советом по утверждению 28 союзных программ, трудно переоценить. Это историческое решение для наших отношений", - сказал он агентству. Мезенцев отметил, что не случайно эти документы были подписаны в День народного единства, который отмечает Россия.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 18:02
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