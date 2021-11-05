Мезенцев назвал интеграционный декрет "прорывным решением"
Госсекретарь Союзного государства назвал интеграционный декрет "прорывным решением"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подписание интеграционного декрета Союзного государства России и Белоруссии является прорывным решением, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы все одинаково оцениваем: это историческое, прорывное решение об утверждении 28 союзных программ. Которые комплексно и масштабно обеспечат сближение экономического потенциала РФ и Республики Беларусь", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, это делается в том числе для того, "чтобы совместная конкурентноспособность национальных экономик была принципиально выше".
В комментарии РИА Новости Мезенцев подчеркнул, что нормативными документами и союзным договором России и Белоруссии определено, что "институт декрета – это самый важный документ, который принимается в рамках Высшего государственного совета".
"Соответственно, значение того решения, которое сегодня принято советом по утверждению 28 союзных программ, трудно переоценить. Это историческое решение для наших отношений", - сказал он агентству. Мезенцев отметил, что не случайно эти документы были подписаны в День народного единства, который отмечает Россия.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.