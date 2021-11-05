https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782610.html

Мезенцев назвал интеграционный декрет "прорывным решением"

Мезенцев назвал интеграционный декрет "прорывным решением" - РИА Новости, 05.11.2021

Мезенцев назвал интеграционный декрет "прорывным решением"

Подписание интеграционного декрета Союзного государства России и Белоруссии является прорывным решением, считает государственный секретарь Союзного государства... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:59

2021-11-05T10:59

2021-11-05T10:59

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подписание интеграционного декрета Союзного государства России и Белоруссии является прорывным решением, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы все одинаково оцениваем: это историческое, прорывное решение об утверждении 28 союзных программ. Которые комплексно и масштабно обеспечат сближение экономического потенциала РФ и Республики Беларусь", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, это делается в том числе для того, "чтобы совместная конкурентноспособность национальных экономик была принципиально выше".В комментарии РИА Новости Мезенцев подчеркнул, что нормативными документами и союзным договором России и Белоруссии определено, что "институт декрета – это самый важный документ, который принимается в рамках Высшего государственного совета".Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782485.html

https://ria.ru/20211104/integratsiya-1757727811.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, дмитрий мезенцев, россия